خطوات تقديم طلب التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين والمستفِيْدين من الدعم 1444

خطوات تقديم طلب الإعفاء من مساعدة السكن الزوجي والمستفِيْدون من الدعم والخدمات العديدة التي تقدمها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السَعُودِيْة للمواطنين بما يتوافق مع أهداف المملكة العربية السَعُودِيْة وقائدها الحكيم الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تسعى إلى تقديم خدمات الإسكان للمواطنين. أيها المواطنون، وبدعم نسبة كبيرة جدًا، وهُو ما نشرحه لكَمْ من خلال هذا التقرير على موقعهم الإلكتروني، ثقوني.

أعلن البرنامج السكني اليوم عن خدمة جديدة للسعوديين المستفِيْدين منها الدعم السكني التي تنص على إمكانية الاستقالة الثنائي للآخر فِيْ دعم الإسكان، وذلك من خلال التقديم من خلال موقع أو تطبيق توكلنا بهدف تسهِيْل استفادة المواطنين وطرف واحد من الدعم المقدم من الحكومة السَعُودِيْة. سكني هُو أن هناك عقودًا موقعة بين الطرفِيْن، أو أن هناك طلبًا ماليًا أو اعتراضًا قائمًا بموجب الإجراءات.

طلب سكني للتسجيل وتقديم طلب تنازل



وأكدت وزارة الإسكان أنه يتعين على الأزواج الراغبين فِيْ الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة التسجيل من خلالها تطبيق سكني ودعت الوزارة الوزراء إلى التحقق من دقة تسجيل البيانات، وإبراز سهُولة الإجراءات، لتوفِيْر الجهد والوقت عند التسجيل من التطبيق الإلكتروني.

خطوات تقديم طلب التنازل عن دعم السكن

صنع برنامج سكني التابعة لوزارة الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، استقالة زوجة السيد الدعم السكني كَمْا سمح للزوج بالتخلي عن الزوجة، بتقديم طلب، على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق عبر الإنترنت بيسكايان.

ضمان الأهلية سكني.

قبول الإقرار بالتنازل عن الدعم سكني.

أدخل رقم التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول.

ستظهر رسالة إخلاء مسؤولية الدعم سكني.

خدمات سكنية جديدة

الهدايا البرنامج السكني العديد من الخدمات والمزايا للمواطنين السعوديين ومن أهمها ما يلي

100٪ دعم للأرامل والمطلقات الموافقة المسبقة على الشُروطْ والمعايير التي تضعها وزارة الإسكان.



الموافقة المسبقة على الشُروطْ والمعايير التي تضعها وزارة الإسكان. مبادرات التعليم الإسكاني التي تهم جميع العاملين فِيْ نظام التعليم، والذين يستفِيْدون من قروض الإسكان الجديدة التي يمكنهم من خلالها الحصول على سكن رسمي للحماية.

الإعفاء من دفع قيمة العقار فِيْ حالات خاصة.

فِيْ حالات خاصة. مبادرات إعادة تأهِيْل المساكن والتي تحدد سن المسكن والمدة الزمنية لاستفادة المواطن من الأموال الاقتصادية.

خطط منزل جديد للمواطنين

للمواطنين نظام النقاط لمبادرات دعم الإسكان التي هِيْ جزء من اللائحة التنفِيْذية الجديدة لوزارة الإسكان.

مساحات سكنية متنوعة لجميع الفئات.

لجميع الفئات. مبادرة قرض السكن العسكري والتي من خلالها يتمتع المواطنون بقيمة مالية تزيد على خمسمائة ألف ريال وقروض إضافِيْة.

كَمْا أوضحت وزارة الإسكان علي المستفِيْدون من دعم السكن المستوفِيْن للشُروطْ والمعايير التي تضعها وزارة الإسكان.

شُروطْ الدعم السكني للمطلقات

تضمنت شُروطْ إعالة المطلقات ما يلي

وقد مرت سنتان على فترة الطلاق.

يجب أن تكون مقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لمدة عام على الأقل قبل التقديم.

أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية.

كَمْا أوضح برنامج سكني تقديم مساعدات للأرامل والمطلقات لتسهِيْل تملّك وحدات سكنية جديدة بقرض مدعوم بالربح بقيمة 500 ألف ريال سعودي.

شُروطْ الاستفادة من المساكن الجديدة

وشملت شُروطْ الوحدة سكني هناك العديد من الشُروطْ والضوابط الجديدة التي يجب على المتقدمين استيفاؤها، ومن أهمها

ألا يزيد عمر المستفِيْد من الوحدة السكنية الجديدة عن 50 سنة.

التسجيل بوزارة الإسكان بالمملكة.

أن يكون المتقدم للوحدة السكنية الجديدة سعودياً.

المحرومين من خدمة الإعفاء من الدعم السكني

أكدت وزارة الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أنها حددت بعض الآليات للمستفِيْدين من خدمة الإعفاء من دعم السكن الزوجي، وهم الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج فقط، مع إبداء بعض النقاط التي لا يمكن قبولها فِيْها. التنازل عن دعم السكن، وهُو الأهم (وجود عقد أو حظر أو طلب مالي قائم أو اعتراض قيد التنفِيْذ).

دعم الإسكان للسعوديين

كَمْا أوضحت الوزارة، شُروطْ دعم الإسكان الجديدة لكل مواطن سعودي فوق سن ال 25 ضمن مبادرات دعم الإسكان أعلنت وزارة الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مؤخرًا عن احتوائها على العديد من الخدمات والمزايا لموظفِيْ التعليم والزوجات والأرامل والمطلقات وموظفِيْ التعليم والعسكريين والمدنيين، من خلال توفِيْر أموال مالية كبيرة.