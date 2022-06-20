خطوات تنزيل لعبة بيس 2022 eFootball pes على الجوال mobile game

واحدة من أكثر الألعاب التي تم البحث عنها في الوقت الحالي هي لعبة PES 2022 efootball pes بعد إصدارها على الهاتف المحمول بأنظمة تشغيل مختلفة ، سواء Android أو ios. الموبايل الذي كان من المقرر طرحه في بداية العام الجاري ، لكن الشركة تراجعت عن ذلك التاريخ من أجل استثمار ذلك الوقت في تطوير اللعبة بشكل أكبر ، الأمر الذي جعل الجميع يتساءل عن موعد إصدارها ، حسب محركات البحث. شهدنا خلال الأشهر الماضية الكثير من عمليات البحث عن اللعبة التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.

تم إصدار PES 2022 eFootball pes على الهاتف المحمول

على الرغم من إطلاق لعبة PES 2022 التي أعيدت تسميتها بـ eFootball مؤخرًا على أجهزة الكمبيوتر و PlayStation و Xbox في أبريل الماضي ، إلا أن معظم عشاق اللعبة كانوا ينتظرون إطلاقها على الهاتف المحمول حتى أعلنت الشركة عن إطلاقها رسميًا على الهواتف المحمولة ، في بداية شهر يونيو ، قريبًا. كما ظهرت على المتاجر الإلكترونية ، شهدت لعبة كرة القدم الشهيرة معدلات تحميل عالية جدًا في جميع دول العالم ، مما يوضح النجاح الكبير الذي تمكنت شركة كونامي من تحقيقه من خلال نسخها على مدار السنوات العديدة الماضية.

تسعى الشركة إلى الحفاظ على هذا الجمهور الكبير ، لا سيما مع المنافسة القوية مع EA sports ‘FIFA ، والتي تحظى أيضًا بشعبية كبيرة.

خطوات تنزيل لعبة PES 2022 eFootball pes على الهاتف المحمول

وأعلنت الشركة التي طورت اللعبة أنها مجانية ويمكن الحصول عليها بسهولة بالطرق الرسمية دون دفع أي شيء ، بحيث يمكن تنزيلها على الكمبيوتر أو PlayStation أو Xbox ، يجب الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة. وهو الموقع الوحيد الذي تتوفر عليه اللعبة ، أما بالنسبة لمن يرغب في تنزيلها على الجوال فيجب اتباع ما يلي: