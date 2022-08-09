خطوات حجز المخططات المتاحة في سكني 1444 ، إنه من المعروف في المملكة العربية السعودية حول حجز المخططات المتاحة في سكني ، والتي تسائل عدد كبير من المواطنين حول الطرق والخطوات التي تساعدهم على إمكانية الحجز في تطبيق سكني ، في العديد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية ، والتعرف على شروط الاستحقاق للدعم السكني ، تابعوا معنا .

البرنامج السكني

برنامج سكني هو أحد البرامج الداعمة للتملك السكني في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح لجميع المواطنين المستوفين للشروط امتلاك السكن المناسب من خلال عدد من البرامج المساندة مثل برامج الرهن العقاري الميسر وبرامج التمويل المدعوم، ومن جانبها تحرص الجهة الرقابية الممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية على تقديم كافة الخدمات التي تتناسب مع كافة فئات المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 70. ٪. من خلال تخصيص عدد كبير من الوحدات السكنية الجاهزة، قيد الإنشاء، وكذلك مجموعة واسعة من الأراضي والمخططات المتاحة في جميع أنحاء المملكة.

المخططات المتاحة في السكن

وذكر برنامج سكني أنه تم توفير عدد من المخططات المتاحة في عدد كبير من المدن والمحافظات الكبرى في المملكة العربية السعودية مثل “الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط”، حيث يمكن للأفراد المستوفين للشروط الاطلاع عليها. وحجز الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة سكني. وتجدر الإشارة إلى أن المخططات المتاحة أو ما يسمى بـ “منتج البناء الذاتي” يمكن سدادها على أقساط، بشرط استيفاء الشروط المحددة لكل دفعة. مع العلم أن هذه المدفوعات ليست ثابتة ؛ حيث أنه من الضروري زيارة جهة التمويل، حتى يتمكن مقدم الطلب من التعرف بنفسه على جميع التفاصيل والإجراءات اللازمة.

الجدير بالذكر أن موقع “سكني” قدم 119 مشروعًا قيد الإنشاء من خلال التعاون والشراكة مع شركات التطوير العقاري، ويضم ما يقارب 155 ألف وحدة سكنية بمختلف أنواعها ما بين “فيلات وشقق وتاون هاوس”، موزعة على مناطق نحن. ذكرنا سابقاً، والجدير بالذكر أن هذا المشروع انطلق بهدف توفير حياة عصرية تكتمل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية، علما أن الأسعار تبدأ من 750 ألف ريال سعودي.

خطوات حجز الخطط المتوفرة في سكني 1444

يمكنك حجز الخطط المتوفرة في أحد المشاريع التي يوفرها برنامج سكني من خلال تصفح المشاريع واختيار المناسب منها على النحو التالي

دخول موقع سكني.

تسجيل الدخول.

اختر علامة التبويب سوق العقارات.

تصفح المشاريع المتاحة، أو اختر اسم المشروع والمنطقة. يمكنك أيضًا النقر فوق جميع المشاريع.

انقر فوق المشروع الذي تريده.

اختر “عرض التفاصيل”.

سوف تذهب إلى المشروع، انظر تفاصيل المشروع.

اتبع التعليمات لإتمام عملية حجز المخطط المتاح.

كيفية تسجيل مستفيد جديد في مسكني

خطوة التسجيل هي الخطوة الأولى التي يتم من خلالها حجز خطط الإسكان المتاحة. يتيح لك برنامج سكني التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي، واتباع الخطوات الموضحة أدناه

تسجيل الدخول إلى موقع “سكني”.

انقر فوق تسجيل الدخول.

كتابة هوية وطنية.

انقر فوق أوافق على الشروط.

انقر فوق “أنا لست روبوتًا” للتحقق.

النقر لاستلام كلمة المرور في رسالة نصية.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة بعد استلام الرسالة ويجب تعبئة الحقول التالية البريد الإلكتروني. رقم الهاتف المحمول. كلمة المرور، ثم أكدها. رمز التفعيل. انقر فوق “تسجيل”.

اذهب إلى حساب، ثم اختر “التقدم لبرنامج دعم الإسكان”.

وافق على الشروط والأحكام بعد قراءتها بعناية.

أدخل معلومات إقامتك الحالية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

اختر الاستمرار في التحقق من الأهلية.

اكتب معلومات عن أفراد الأسرة، بما في ذلك الاسم الكامل لجميع أفراد الأسرة. رقم الهوية الوطنية تاريخ الولادة. علاقة نسبية.

أجب عن الأسئلة التي تظهر على الشاشة وهي هل تعيش أنت أو أي من أفراد عائلتك خارج المملكة هل تمتلك عائلتك أصولا تتجاوز مليوني ريال سعودي هل سبق لك أو لأي من أفراد أسرتك امتلاك سند منزلي خلال السنوات الخمس الماضية

اضغط للحصول على الاستحقاق.

تسجيل الدخول للبرنامج السكني

يتم تسجيل الدخول في موقع سكني لكي تتمكن من التقدم بطلب للحصول على المخططات المتوفرة في دعم الإسكان على النحو التالي

منصة سكنية التوجه “”.

انقر فوق تسجيل الدخول.

اكتب رقم الهوية.

أدخل كلمة المرور.

قم بتعيين رمز التحقق.

انقر فوق تسجيل الدخول.

شروط التسجيل والأهلية في برنامج سكني

وضع برنامج سكني عدداً من الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها، ومن أبرزها ما يلي

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية، وأن يكون هو وعائلته مقيمين بشكل قانوني في المملكة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.

ألا يكون قد امتلك مسكن خلال الخمس سنوات الماضية من تاريخ تقديم الطلب.

ألا يكون من المستفيدين من أحد برامج الدعم سواء الحكومية أو الخاصة له ولأفراد أسرته.

يجب أن يكون الدعم مؤلمًا للفئات التالية من أفراد الأسرة أب واحد أو أكثر. أم وطفل أو أكثر. زوج و زوجة. أخ أو أكثر في حالة وفاة الأب والأم غير السعودية. زوج وزوجة وطفل أو أكثر. شقيقان أو أكثر في حالة وفاة الوالدين.

تستمر هذه الشروط في وقت تقديم الطلب وحتى وقت الحصول على الدعم.

تنزيل تطبيق سكني

يتيح برنامج “سكني” تطبيقه ليوفر من خلاله جميع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها من خلال الموقع الرسمي على الإنترنت، حيث يمكن للأفراد أداء جميع الخدمات بشكل أسرع وأسهل، ويتم تنزيل تطبيق سكني من خلال الروابط التالية

التواصل مع خدمة العملاء السكنية

يمكنك التواصل مع برنامج سكني من خلال قنوات الاتصال الموضحة أدناه لتلقي كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بحجز الخطط المتاحة

رابط لمخططات الكتاب المتوفرة في سكني 1444

يمكنك الذهاب إلى الرابط لحجز الخطط المتوفرة في سكني مباشرة “” واتباع جميع الخطوات التي ذكرناها أعلاه لحجز الوحدة المطلوبة من خلال منصة سكني والحصول على الدعم المقدم.

في الختام أوضحنا لكم خطوات حجز المخططات المتاحة في سكني 1444 ، كما ذكرنا طريقة التسجيل في سكني ، و شروط التسجيل والأهلية في برنامج سكني ، ووضعنا لكم رابط لمخططات الكتاب المتوفرة في سكني 1444 .