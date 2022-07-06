خطوات دخول حساب المواطن من نفاذ الوطني الموحد 2022

خطوات تسجيل الدخول إلى حساب المواطن من Unified National Access 2022، طورت حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الروابط عبر الإنترنت التي تخدم المواطن السعودي فِيْ جميع المجالات ويمكن الوصول إلى هذه الروابط من قبل أي مواطن سعودي للاستفادة من الخدمات التي يقدمها بوقت وجهد أقل من خلاله سنتعرف على الوصول الوطني إلى حساب المواطن وخطوات تسجيل الدخول إلى حساب المواطن من الوصول الوطني الموحد

الوصول الوطني إلى حساب المواطن

منصة الوصول الوطنية هِيْ إحدى المنصات الإلكترونية الرسمية التي أنشأتها الحكومة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بهدف توحيد إجراءات الدخول من خلال مختلف المنصات المعتمدة، ومن بين هذه المنصات حساب المواطن، حيث يوجد أي مستفِيْد. يمكن إدخال الحساب من خلال طريق الوصول الوطني الموحد لتسجيل أو تحديث البيانات والخدمات الأخرى التي تقدمها المنصة، وتطبيق التعليمات للتنقل بين هذه الخدمات بسهُولة ودون تعقيدات.

خطوات تسجيل الدخول إلى حساب المواطن من الوصول الوطني الموحد

يمكن للمواطن المستفِيْد من حساب المواطن الدخول من خلال موقع الوصول للتمتع بجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة وكيفِيْة تسجيل الدخول من خلال موقع الوصول وفق الخطوات التالية

الدخول عبر الإنترنت من خلال بوابة حساب المواطن “”.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية ثم اختر تسجيل الدخول عبر National Unified Access.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالمستفِيْد فِيْ المكان المخصص لذلك.

أدخل رمز التأكيد المرسل من خلال رقم الهاتف المحمول المسجل ثم قم بتسجيل الدخول.

من خلال الخطوات يمكنه تسجيل الدخول بشكل صحيح والاستمتاع بجميع الخدمات عبر الإنترنت من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

كيفِيْة تحديث حساب المواطن عن طريق نافذ

يمكن للمواطن السعودي المؤهل للحصول على حساب مواطن تحديث بياناته من خلال موقع الوصول الموحد بالخطوات التالية

تسجيل الدخول من خلال موقع حساب المواطن.

تسجيل الدخول من خلال الصفحة الرئيسية. ثم اضغط على تسجيل الدخول.

اختر تسجيل الدخول من خلال بوابة الوصول الوطنية الموحدة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور فِيْ الحقل المخصص لهما.

أدخل رمز التحقق المرسل عبر الهاتف المحمول. ثم انتقل إلى علامة تبويب تفاصيل الطلب، وستظهر صفحة بها طلب تسجيل حساب المواطن.

قم بتحديث بيانات المدفوع لأمره التي تغيرت بالفعل ثم انقر فوق حفظ التغييرات.

تواصل مع خدمة العملاء لحساب المواطن

يمكن للمواطن المؤهل التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن للاستفسار عن جميع الخدمات وحَلْ المشكلات التي يواجهها المستفِيْد سواء فِيْما يتعلق بتحديث البيانات أو تغييرها وغيرها من الخدمات، والتواصل مع خدمة العملاء للمواطن. حساب بإحدى الطرق التالية

تواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن من خلال الرقم 19912.

تسجيل الدخول من خلال حساب المستفِيْدين من برنامج حساب المواطن عبر تويتر “”.

يخدم الفضاء المستفِيْدين من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساءا.

رَابِطْ الدخول إلى حساب المواطن من موقع الوصول الوطني الموحد

يمكن للمواطن السعودي تسجيل الدخول من خلال حساب المواطن عبر بوابة الوصول الوطنية الموحدة، حيث تعد هذه الطريقة الأسهل والأسرع للاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البرنامج. ما عليك سوى تسجيل الدخول وبعد ذلك ستظهر العديد من الخدمات المختلفة ورَابِطْ للدخول إلى حساب المواطن عبر بوابة “نفس”.

وبذلك نكون قد انتهِيْنا من هذه المقالة التي تحمل عنوان خطوات الدخول إلى حساب المواطن من الهِيْئة الوطنية الموحدة للإنفاذ 2022، حيث تعاملنا مع معلومات حساب المواطن عبر بوابة Nafus وخطوات الدخول من خلال هذه البوابة والطرق. لتحديث البيانات عبر بوابة نفوس، بالإضافة إلى طرق التواصل مع حساب مواطن ورَابِطْ للدخول من خلال حساب مواطن.