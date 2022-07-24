خطوات دخول مزاد اللوحات الإلكتروني في أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية، اليوم الأحد، عبر منصة أبشر، والتي تتيح للراغبين في اقتناء لوحات مميزة المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

ونشرت الإدارة إنفوجرافيك على حسابها في تويتر، أعلنت فيه إطلاق مزاد الشارة الإلكترونية، والمقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، الموافق 28 ذي الحجة، 28، 1444، 27 تموز 2022.

كيفية الوصول إلى خدمة المزاد الإلكتروني للوحات الترخيص