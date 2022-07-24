 التخطي إلى المحتوى

خطوات دخول مزاد اللوحات الإلكتروني في أبشر

كتب newsaفي آخر تحديث

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية، اليوم الأحد، عبر منصة أبشر، والتي تتيح للراغبين في اقتناء لوحات مميزة المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

ونشرت الإدارة إنفوجرافيك على حسابها في تويتر، أعلنت فيه إطلاق مزاد الشارة الإلكترونية، والمقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، الموافق 28 ذي الحجة، 28، 1444، 27 تموز 2022.

خطوات دخول مزاد اللوحات الالكترونية في أبشر - المواطن

كيفية الوصول إلى خدمة المزاد الإلكتروني للوحات الترخيص

  • نشرت الإدارة العامة للمرور مرة أخرى طريقة الوصول إلى الخدمة من خلال 3 خطوات
  • قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختر الخدمات في علامة التبويب خدماتي.
  • اختيار حركة المرور.
  • اختر خدمة مزاد لوحات الترخيص الإلكترونية.