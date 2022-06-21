خطوات شحن شدات ببجي مجانا عن طريق جوجل بلاي بسرعة خرافية 2022

شحن رموز لعبة PUBG Mobile ، أكثر ما يبحث عنه مستخدمو لعبة PUBG Mobile من كل مكان حول العالم هو طريقة شحن اللعبة بطريقة سهلة ومباشرة ، لأنه من أجل استخدام لعبة PUBG والاستمتاع بها ، يجب استهلاك رموز اللعبة وإعادة شحنها مرة واحدة أخرى ، وبسبب العدد الكبير من الطرق الموجودة حاليًا والتي يتم من خلالها شحن مفاتيح الربط ، يبحث الأشخاص عن الطريقة الأكثر أمانًا.

خطوات شحن أدوات PUBG من خلال بطاقة Google Play

بسبب الإصدارات الجديدة من اللعبة ، يتم البحث عن طرق مختلفة وجديدة بشكل مباشر ، يتم من خلالها الحصول على أدوات اللعبة واستخدامها بشكل مباشر ، ومؤخراً تم الوصول إلى طريقة شحن أدوات اللعبة من خلال بطاقة Google Play ، مثل يمكن الحصول على مفاتيح الربط من خلال متجر جوجل بلاي وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليه تغيير طريقة استقبال اللعبة للأوتاد ، ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى إعدادات اللعبة واختيار طريقة شحن الأوتاد ، ثم يختار المستخدم خاصية الشحن من خلال بطاقة جوجل بلاي.

يجب كتابة الأوتاد التي يرغب المستخدم في إعادة شحنها من متجر Google Play.

في هذه الخطوة ، يفتح المستخدم متجر تطبيقات Google Play ويغير الحساب إلى حساب أمريكي. سيتم نقل مفاتيح الربط إلى حساب Google Play الخاص بالمستخدم. سيتم استخدام هذه النقاط للحصول على مفاتيح الربط وتحويلها إلى حساب اللاعب في PUBG Mobile.

الحاجيات المجانية للجوال pubg

هناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها الحصول على لعبة PUBG Mobile ، ولكن بالنسبة للبعض تكون عملية الشحن باهظة الثمن ، لذلك يتم البحث عن طرق مجانية أخرى ، مثل الشحن عبر مواقع الويب التي تمنح اللاعب نقاطًا مجانية مقابل أداء بعضها. من المهام المطلوبة.

المهام التي تطلبها هذه المواقع هي مشاهدة بعض الإعلانات الخاصة بالتطبيقات وأيضًا إجراء بعض الاستطلاعات لهذه التطبيقات ، وفي المقابل تمنح المستخدم مجموعة من النقاط الإضافية التي يتم استخدامها لشراء أسافين لعبة PUBG Mobile ونقلها إلى المستخدم. حساب من خلال هويته.