خطوات طباعة السجل التجاري للشركات 1444 ، قد يسعى العديد من الأشخاص ممن يعملون داخل الشركات التجارية والمحلية حول إمكانية تمكنهم من عملية طباعة السجل التجاري للشركات 1444 والخاص بالنشاط المتعلق بها ،مما جعل آلاف المواطنين للاستفادة منه في المملكة العربية السعودية ، وذلك للوقوف على البيانات وكافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة مع الحكومة، أو لاستخدامها في استكمال التراخيص والتبادل التجاري ، تابعوا معنا .

ما هو السجل التجاري للشركات

السجل التجاري من الآليات التي أنشأتها المملكة. بهدف تنظيم حركة التجارة الداخلية من خلال تسجيل وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بكل تاجر أو شركة على حدة، حيث يتم تسجيل نشاط كل شركة والتغييرات التي تطرأ عليها مثل (دخول شريك، إزالة شريك حالي وتعديل رأس المال والاسم التجاري وغيرهما). الغرض من السجل التجاري هو جمع وتوفير أكبر قدر من المعلومات عن الشركات والأفراد في مختلف الأنشطة، ويتم استخراج هذا السجل من الغرف التجارية أو من مكاتب السجل التجاري أو من خلال المواقع الإلكترونية المؤمنة التابعة لوزارة التجارة .

مزايا السجل التجاري الإلكتروني

يوفر السجل التجاري الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة السعودية مجموعة من المزايا أبرزها

إصدار وتجديد وتعديل السجلات التجارية خلال 180 ثانية.

قدم قائمة بالأسماء التجارية المقترحة.

ربط الكتروني مع الجهات الرسمية لتوثيق ومطابقة بيانات السجلات.

سجل تجاري معتمد وبدون ورق.

الحصول على السجل التجاري ورقم العضوية في الغرفة التجارية الكترونيا.

تمدد مدة عضوية الغرفة التجارية بمدة السجل التجاري.

الدفع عن طريق نظام سداد.

إصدار فاتورة موحدة متضمنة رسوم السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية.

خطوات طباعة السجل التجاري للشركات 1444

في ظل حرص جميع وزارات المملكة على تطوير سير العمل وخططها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، تقدم وزارة التجارة في المملكة عبر موقعها الإلكتروني العديد من الخدمات التي يمكن للمواطن إكمالها من خلالها، ومن أبرز هذه الخدمات إمكانية طباعة السجل التجاري للشركات والأفراد من خلال الموقع، وذلك من خلال الخطوات التالية

الدخول على موقع وزارة التجارة السعودية عبر هذا الرابط “”.

أكمل عملية التسجيل من خلال التسجيل باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

أكمل إجراءات تأكيد الحساب عبر رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول، اختر خدمة My Trade Records من القائمة الرئيسية.

ثم تظهر رسالة الطلب، والضغط عليها لعرض تفاصيل الطلب.

في حالة عرض السجل التجاري المطلوب، يمكنك النقر فوق أيقونة الطباعة، أو عن طريق حفظ السجل التجاري بتنسيق PDF على جهازك ثم طباعته.

خطوات استخراج السجل التجاري للشركات 1444

كما تقدم وزارة التجارة السعودية خدمة استخراج السجل التجاري للشركات عبر موقعها الإلكتروني، وخطوات استخراج السجل كالتالي

الدخول على موقع وزارة التجارة السعودية والتسجيل عبر هذا الرابط “”.

الدخول إلى قائمة النظام الخاصة بالوزارة، والضغط على خدمة “سجلاتي التجارية”.

الضغط على ايقونة اصدار السجل التجاري.

تحديد الاسم التجاري ومستوى النشاط التجاري، وتحديد مدة السجل التجاري من سنة إلى خمس سنوات.

أدخل جميع المعلومات المتعلقة بالمنشأة واضغط على إرسال.

لاستلام رقم الهاتف المسجل بالخدمة، رسالة تتضمن فاتورة الخدمة.

دفع قيمة الفاتورة عن طريق الجهات المختصة.

يمكن استخراج السجل التجاري عند دفع الرسوم بكل سهولة.

المستندات المطلوبة للحصول على السجل التجاري للشركات

بعد أن ذكرنا خطوات طباعة السجل التجاري للشركات نذكر لكم المستندات المطلوبة اللازمة لاستخراج السجل وهي كالتالي

طلب استخراج سجل تجاري.

نسخة من البطاقة الضريبية.

صورة الرقم القومي سارية المفعول لمالك الشركة وشركائه.

عقد إيجار موثق أو سند ملكية للعقار المستخدم في النشاط.

فاتورة الكهرباء أو بلاغ بتركيب العداد.

صحائف الحالة الجنائية للشركاء.

طلب الغرفة التجارية للحصول على شهادة مزاولة المهنة.

نسخة من التوكيل الرسمي للشركاء.

نسخة من عقد الشركة.

يجب تقديم جميع أصول هذه المستندات إلى الغرفة التجارية لتها والتحقق من صحتها.

شروط اصدار سجل تجاري للشركات

هناك مجموعة من الشروط التي أكدتها وزارة التجارة السعودية والتي يجب على المواطن الالتزام بها من أجل الحصول على السجل التجاري، وفي حال عدم وجود أي منها سيتم رفض الطلب مباشرة. هذه الشروط هي كما يلي

ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا.

ألا يقل رأس مال مقدم الطلب لاستخراج القيد عن 5000 ريال سعودي.

عدم إلحاق المتقدم بوظيفة حكومية عند التقدم لإصدار سجل تجاري.

دفع كافة رسوم الخدمة بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية.

من الضروري لمقدم الطلب الاشتراك في منصة أبشر ؛ من أجل التمتع بخدمات السجل التجاري.

رسوم التسجيل التجاري واشتراك المنشآت في الغرفة التجارية

تبلغ رسوم استخراج السجل التجاري الرئيسي للشركات مائتي ريال سعودي في السنة، بينما تبلغ رسوم السجل التجاري الفرعي مائة ريال سعودي في السنة، بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية والتي تختلف حسب طبيعة كل نشاط، ورسوم الاشتراك للمنشآت في الغرفة التجارية على النحو التالي

رسوم الاشتراك للمنشآت التجارية للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 500 ريال سعودي.

تبلغ رسوم الاشتراك للمنشآت التجارية للشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 21 إلى 499 عاملاً حوالي 2500 ريال سعودي.

تبلغ رسوم الاشتراك للمنشآت التجارية للشركات التي يتراوح عدد موظفيها من 5 إلى 20 عاملاً حوالي 1500 ريال سعودي.

رسوم الاشتراك للمنشآت التجارية للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 5 موظفين حوالي 1،000 ريال سعودي.

خطوات تجديد السجل التجاري الكترونيا

بعد أن ذكرنا جميع المعلومات الخاصة بطباعة السجل التجاري للشركات، نزودكم بخطوات تجديد السجل التجاري للشركات عبر موقع الوزارة، من خلال الخطوات التالية

ادخل على موقع وزارة التجارة السعودية عبر هذا الرابط “”.

انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر فوق My Commercial Records Service.

اختر سجل تجاري.

انقر فوق تجديد السجل التجاري.

تحديد مدة تجديد السجل التجاري من سنة الى خمس سنوات.

إذا كان السجل التجاري لشركة، فيجب دفع رسوم تجديد السجل التجاري أولاً.

انقر فوق إرسال الطلب.

خطوات تعديل السجل التجاري الكترونيا

كما يمكنك الاستفادة من خدمة تعديل السجل التجاري عبر موقع الوزارة من خلال الخطوات التالية

الدخول على موقع وزارة التجارة السعودية والدخول عبر هذا الرابط ““.

انقر فوق خدمة السجلات التجارية.

ثم اختر السجل التجاري الذي تريد تعديله.

والضغط على التعديل مع توضيح الأسباب.

بعد ذلك يتم اختيار نوع التعديل بين (تعديل نوع النشاط، تعديل العنوان، تعديل العنوان).

أخيرًا، انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

رابط لطباعة السجل التجاري من وزارة التجارة السعودية

بعد أن أوضحنا جميع خطوات طباعة السجل التجاري للشركات، نضع بين يديك رابط لطباعة السجل، حيث يمكن لأصحاب الأنشطة الاستفسار عن جميع الأنشطة من خلال رابط وزارة التجارة الإلكترونية، ويمكن للمواطنين الاستفادة من خدماتها، حيث يعرض الموقع كافة البيانات المطلوبة لإتمام إجراءات الطباعة، وذلك من خلال الرابط المباشر “”.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على خطوات طباعة السجل التجاري للشركات 1444 ، و رابط لطباعة السجل التجاري من وزارة التجارة السعودية ، و خطوات تجديد السجل التجاري الكترونيا ، و رسوم التسجيل التجاري واشتراك المنشآت في الغرفة التجارية .