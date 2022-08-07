خطوات طلب بطاقة التعريف البيومترية عبر الإنترنت، تعد بطاقة التعريف البيومترية من الأمور الهامة التي يجب على كل مواطن يبلغ من العمر فوق الثمانية عشر سنة في دولة الجزائر أن يحمل هذه البطاقة، حيث أصبح من السهل توفيرها وذلك من خلال شبكة الإنترنت، حيث أصبح هناك الكثير من الخدمات المتوفرة بشكل الالكتروني، حيث قامت وزارة الداخلية الجزائرية بعرض طلب بطاقة التعريف البيومترية عبر الانترنت.

طلب بطاقة التعريف البيومترية عبر الانترنت

تعد بطاقة التعريف البيومترية من أهم البطاقات التي يتوجب على كل مواطن يصبح عمره ثمانية عشر سنة أن يحصل عليها، حيث من الممكن استخراج طلب بطاقة التعريف البيومترية القاصرين وذلك في حال قام بإخراج جواز سفر، حيث تعتبر بطاقة التعريف البيومترية بمثابة هوية الإنسان، كما سهلت وزارة الداخلية على المواطنين إخراج بطاقة التعريف البيومترية وذلك من عن طريق الانترنت، وكل من يخالف ذلك ولم يخرج بطاقة تعريف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

خطوات طلب بطاقة التعريف البيومترية عبر الانترنت

لاجراء طلب بطاقة التعريف البيومترية عبر الانترنت بطرية سهلة، وذلك من خلال موقع الخاص بوزارة الداخلية،

ومن ثم استلامها بعد خمسة عشر يوم من تقديم الطلب، وإليك خطوات طلب بطاقة التعريف البيومترية عبر الانترنت:

الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم بدولة الجزائر

قم بكتابة رقم التسجيل الخاص بك

حدد ولاية الابداع

قم بتحديد سلطة إيداع الطلب

اكتب تاريخ إيداع طلبك وكم ثم اليوم والشهر والسنة

قم بكتابة الرمز المائي

اضغط على أيقونة من أجل متابعة طلبك

الأوراق المطلوبة لطلب بطاقة التعريف البيومترية

هناك بعض الأوراق المطلوبة من كافة المواطنين عند تقديم طلب بطاقة التعريف البيومترية ومن أبرز هذه الأوراق:

ورقة استمارة الجنسية

شهادة ميلاد المتقدم

بطاقة تحديد نوع فصيلة الدم

4 صور شخصية خاصة بالفرد

شهادة ميلاد الخاصة بالوالد والوالدة، في حال توفي الشخص يجب تقديم شهادة الوفاة.

يجب الامضاء الالكتروني

يجب رفع البصمات بطريقة الكترونية.

وفرت الحكومة الجزائرية الكثير من الخدمات الالكترونية والتي تساعد المواطنين من خدمتهم بأقل وقت وجهد ومن أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية طلب بطاقة التعريف البيومترية، والتي يتوجب على كافة المواطنين القيام به.