خطوات عمل المكرونة بالبشاميل ، يعشق الكثير من الناس تناول المعكرونة بشتى طرق تحضيرها ، خاصة المعكرونة بالباشميل صاحبة النكهة الفريدة اللذيذة التي يقبل عليها الكبار والصغار بالكثير من المتعة ، وفي هذا الموضوع سنقدم لكل الباحثين خطوات عمل المعكرونة بالبشاميل خطوة بخطوة ليسهل عليكم تحضيرها .

طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل وهِيْ من الوصفات التي يحبها الأطفال والكبار فِيْ جميع أنحاء الوطن العربي والعالم بأسره والتي يبحث عنها عدد كبير من النساء، ولكن هناك نساء لا يدركن الطريقة الصحيحة لعمل وصفة مكرونة بالبشاميل مع التعديل وتعديل البشاميل جيداً، بدلاً من ذلك هناك من يحب أكله بقائمة مطاعم مختلفة لذلك قررنا أن نقدم لك أسهل طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المعروفة والدقيقة، ومذاقها أفضل من المطاعم.

طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل وهِيْ من الوصفات التي يحبها الأطفال والكبار فِيْ جميع أنحاء الوطن العربي والعالم بأسره والتي يبحث عنها عدد كبير من النساء، ولكن هناك نساء لا يدركن الطريقة الصحيحة لعمل وصفة مكرونة بالبشاميل مع التعديل وتعديل البشاميل جيداً، بدلاً من ذلك هناك من يحب أكله بقائمة مطاعم مختلفة لذلك قررنا أن نقدم لك أسهل طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المعروفة والدقيقة، ومذاقها أفضل من المطاعم.

طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل

المكونات

نصف كيلو باستا.

نصف كيلو لحم مفروم.

2 بصلة متوسطة مفرومة

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 ملاعق كبيرة من زيت عباد الشمس أو زيت الذرة.

ملح وفلفل.

3 بيضات.

2 كوب حَلْيب.

3 كريمات معلقة إن وجدت.

جوزة الطيب.

3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن.

كيف تستعد



فِيْ البداية يجب أن نحضر قدرًا عميقًا، ونضع الماء على النار، حتى يغلي الماء تمامًا، ثم نضع الملح والقليل من الزيت، ثم نضع المعكرونة، وننتظر حتى تستقر ونترك القدر مفتوحًا، ونأخذ معكرونة التجربة حتى نتأكد من استقرارها تمامًا ثم نصفِيْها من الماء ونضع عليها القليل من الزيت حتى لا تلتصق.

كيف يعمل البشاميل

نصل إلى مقلاة عميقة ونضع فِيْها الزبدة أو السمن ونضع الطحين فِيْها ونبدأ التحريك باستمرار حتى يختلط السمن بالدقيق ثم نضع الحَلْيب ثم الكريمة بدون توقف وعندما نجد الخليط نبدأ بالاحتفاظ نضع 2 بيضة مع رشة فلفل أسود ونبدأ فِيْ التقليب دون توقف حتى يختلط البيض بالبشاميل، وفِيْ النهاية نضع الملح لضبط النكهة.

طريقة عمل اللحم المفروم

انقلي إلى مقلاة عميقة وضعي فِيْها ملعقتين كبيرتين من الزيت، ثم أضيفِيْ البصل المقطّع إلى مكعبات صغيرة مع التقليب المستمر حتى يصبح البصل أحمر، ثم ضعي اللحم المفروم فوقه مع التحريك لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم قلل الحرارة وأغلق القدر وبعد 15 دقيقة ستجد اللحم مسطحًا، وفِيْ النهاية أضف الملح والفلفل وجوزة الطيب.

ضعي القليل من البشاميل فِيْ قاع الصينية وقليل من البشاميل على الطبقة الأولى من المعكرونة، ثم ضعي اللحم المفروم بشكل مسطح، ثم ضعي طبقة من الباستا، ثم ضعي البشاميل وأخيراً ضعي بيضة مخفوقة على وجهها ورشيها بالقليل من البشاميل. الفلفل الأسود، أو القليل من الموزاريلا، ثم نضعها فِيْ الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يتحول لون وجهها إلى الأحمر، ويمكنك وضع القليل من جبنة الموزاريلا أو فتات الخبز على سطح المعكرونة لإضفاء نكهة جديدة عليها. أزمة مميزة وألف هنا.

هناك طريقة أخرى لعمل المعكرونة بالبشاميل ونفعل نفس الشيء كَمْا فِيْ الخطوات السابقة لكننا لا نغلي المكرونة ونضعها كَمْا هِيْ من الكيس بدون أن تنضج ونضيف كَمْية أكبر من البشاميل حتى تنضج يستقر أكثر فِيْ الفرن ويصبح ناضجًا تمامًا، وهذا ما نفعله عندما نقوم بطهِيْ اللازانيا أيضًا. توضع شرائح اللازانيا الخضراء بين طبقات البشاميل واللحم المفروم المتبل.

ويهذا نكون قد قدمنا لكم بشكل مبسط وجميل طريقة تحضير المعكرونة بالباشميل خطوة بخطوة ، ونتمنى من أن نكون قد قدمنا لكم الافادة والفائدة الكاملة من خلال موضوعنا هذا ، مؤكدين لكم بان المعكرونة التي تحوي الكثير من الكروبهيدرات تحتاج الى جانبها لصحن من سلطة الخضار لصعوبة هضم الكربوهيدرات .