خطوات عمل حساب على يوتيوب

يوتيوب هو موقع إلكتروني يعود إلى عام 2005 من قبل 3 موظفين سابقين في PayPal وله العديد من المزايا، ويوتيوب هو أحد أكبر الفيديو على الإنترنت، ومن خلاله يمكنك مشاهدة محتوى الفيديو الخاص بأشخاص آخرين دون الحاجة إلى تنزيله. ، دون التقيد بوقت محدد، ويسمح للمستخدمين، إذا كانوا يريدون رؤية منشئ محتوى معين، الاشتراك في قناة YouTube الخاصة بهذا الشخص أو نشر محتوى المستخدم من مقاطع الفيديو عن طريق إنشاء قناة خاصة على YouTube.
قم بإنشاء حساب YouTube على الويب
يمكنك إنشاء حساب YouTube باستخدام جهاز كمبيوتر على الإنترنت عن طريق القيام بما يلي
- انتقل إلى صفحة YouTube من خلال النقر على الرابط التالي
- انقر فوق خيار إنشاء حساب في الجزء العلوي من الشاشة للوصول إلى نموذج تسجيل الدخول الأساسي إلى Google.
- أدخل اسم المستخدم وتأكد من أنه متاح ولم يتم استخدامه من قبل.
- أدخل كلمة المرور والجنس وتاريخ الميلاد والبلد وعنوان البريد الإلكتروني الحالي ورقم الهاتف المحمول.
- أدخل الأحرف التي تظهر في الحقل المحدد، للتأكد من أن مستخدم الحساب ليس آليًا.
- انقر فوق “التالي” لحفظ المعلومات والبدء في استخدام حساب YouTube الخاص بك.
ميزات يوتيوب
يتمتع موقع YouTube بالعديد من المزايا، من أهمها
- شاهد جميع الأفلام والبرامج في أي وقت مجانًا.
- إنها أداة تعليمية مجانية وفعالة متاحة لطلاب العلوم بلغات مختلفة.
- تقديم خدمة البث المباشر والتي تقدمها العديد من القنوات الإخبارية.
- اسمح بالإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة واحصل على نسبة عائد لكل ألف مشاهدة.
- حقوق التأليف والنشر محفوظة لصانعي المحتوى.
- القدرة على التحكم في عمر الأشخاص الذين يشاهدون المحتوى، أو من الممكن تحديد عمر معين لهم لمشاهدة المحتوى أو مقاطع الفيديو.
- يحظر عرض مشاهد إباحية أو مقاطع فيديو ذات محتوى عنيف أو تستحضر القتل أو إشاعة الفتنة أو الإرهاب، كما يحظر استخدام الكلمات ذات المحتوى العنصري أو الكلمات البذيئة.
- حفظ وتنظيم مقاطع الفيديو المنشورة من الأقدم إلى الأحدث بناءً على تاريخ النشر.