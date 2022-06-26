خطوات عمل حساب على يوتيوب

يوتيوب هو موقع إلكتروني يعود إلى عام 2005 من قبل 3 موظفين سابقين في PayPal وله العديد من المزايا، ويوتيوب هو أحد أكبر الفيديو على الإنترنت، ومن خلاله يمكنك مشاهدة محتوى الفيديو الخاص بأشخاص آخرين دون الحاجة إلى تنزيله. ، دون التقيد بوقت محدد، ويسمح للمستخدمين، إذا كانوا يريدون رؤية منشئ محتوى معين، الاشتراك في قناة YouTube الخاصة بهذا الشخص أو نشر محتوى المستخدم من مقاطع الفيديو عن طريق إنشاء قناة خاصة على YouTube.

قم بإنشاء حساب YouTube على الويب

يمكنك إنشاء حساب YouTube باستخدام جهاز كمبيوتر على الإنترنت عن طريق القيام بما يلي

انتقل إلى صفحة YouTube من خلال النقر على الرابط التالي

انقر فوق خيار إنشاء حساب في الجزء العلوي من الشاشة للوصول إلى نموذج تسجيل الدخول الأساسي إلى Google.

أدخل اسم المستخدم وتأكد من أنه متاح ولم يتم استخدامه من قبل.

أدخل كلمة المرور والجنس وتاريخ الميلاد والبلد وعنوان البريد الإلكتروني الحالي ورقم الهاتف المحمول.

أدخل الأحرف التي تظهر في الحقل المحدد، للتأكد من أن مستخدم الحساب ليس آليًا.

انقر فوق “التالي” لحفظ المعلومات والبدء في استخدام حساب YouTube الخاص بك.

ميزات يوتيوب

يتمتع موقع YouTube بالعديد من المزايا، من أهمها