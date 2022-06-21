خطوات فتح الحساب الجاري أون لاين بمصرف الراجحي وأهم الشروط والمميزات

خطوات فتح حساب جاري في مصرف الراجحي ، أصبحت الخدمات الإلكترونية التي تقدمها جميع البنوك في المملكة العربية السعودية من أهم الخدمات المقدمة ، ومصرف الراجحي من البنوك التي تقدم خدمة فتح حساب جاري للمواطنين والمقيمين عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المصرف. .

شروط فتح حساب جاري لدى مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين

هناك عدة شروط يجب توافرها في الشخص الذي يتقدم لفتح الحساب في البنك ، وهذه الشروط كالتالي:

أن يكون لديه هوية وطنية أو إقامة سارية. أن لا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة للكبار ، وعمر القاصر لا يقل عن خمس عشرة سنة. يجب أن يكون لدى المتقدم حساب أبشر. عند وضع رقم الهاتف في بيانات التسجيل ، يجب أن يكون الرقم صادرًا عن أحد مزودي خدمة الهاتف في المملكة العربية السعودية. يجب ألا يكون الشخص الذي يرغب في فتح الحساب من عملاء البنك أو تحويل الراجحي. من الضروري الحضور إلى فرع البنك لعمل التوقيع المعتمد.

مزايا فتح الحساب عن طريق الإنترنت

هناك مجموعة من المزايا التي يقدمها البنك والتي يحصل عليها العميل عند فتح الحساب له ، ومنها ما يلي:

يتم فتح الحساب من خلال إجراءات بسيطة وسهلة للغاية.

يمكنك من خلاله إصدار كشف حساب شهريًا.

القدرة على تنفيذ عمليات القيادة المستدامة.

يمكنك الآن إجراء جميع العمليات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية.

إجراءات السحب والإيداع من أجهزة الصراف الآلي والتحويلات الدولية بأنواعها.

يتيح لك التسجيل في منصة أبشر.

من خلاله يمكنك دفع الفواتير والمدفوعات للمعاملات الحكومية.

خطوات فتح الحساب

تتم إجراءات فتح الحساب في البنك من خلال بعض الخطوات الإلكترونية السريعة والسهلة التي لا تستغرق الكثير من الوقت. كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى مصرف الراجحي لفتح الحساب ثم قم بتعبئة نموذج الطلب وإدخال البيانات المطلوبة وتوثيق البيانات من خلال الوصول الوطني وتقديم الطلب. بعد ذلك ، ستصلك رسالة نصية تخبرك بمعلومات الحساب. للحصول على الكثير من المعلومات ، يمكنك الاتصال على 8001241222.