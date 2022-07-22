خطوات لخفض درجة حرارة محرك السيارة في الصيف

نصحت الهيئة العامة للمواصفات بأهمية ملء المبرد بالكمية المناسبة من محلول سائل تبريد المحرك.

وقال في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر “محلول المبرد (ماء المبرد) يساعد على خفض درجة حرارة محرك السيارة وحمايته من التآكل”.

الحماية الحرارية لإطارات السيارات

و قبل؛ أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس تحذيراً بشأن صيانة إطارات السيارات في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر إلى سلسلة من التعليمات التي يجب اتباعها قبل مغادرة المركبات، ومنها

تأكد من ملء ضغط الهواء بالمقدار الصحيح بشكل دوري.

افحص الإطارات بانتظام للتأكد من عدم تعرضها للتلف مثل التشققات أو الانتفاخات.

تجنب ركن السيارة في ضوء الشمس المباشر قدر الإمكان ؛ حتى لا تبلى الإطارات.

– يجب نقل المركبة المتوقفة مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين ؛ حتى لا تسبب نتوءات الإطارات.