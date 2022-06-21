خطوات متابعة طلبات أصحاب الأعمال لمعاملاتهم إلكترونياً تحددها التأمينات

خطوات متابعة طلبات أصحاب الأعمال حددتها المؤسسة العامة للتأمين عبر الحساب الرسمي على تويتر ، مع إمكانية متابعة المعاملات إلكترونيًا من خلال 4 خطوات محددة. النسبة التي يتحملها صاحب العمل مقابل اشتراك العامل في نظام التأمين. تتعدى قوانين العامل المؤمن عليه من حيث القوانين والواجبات ، ويعمل التأمين الاجتماعي على تقديم العديد من الخدمات للعامل وكذلك لأصحاب الأعمال مثل الاستعلام عن مدة الاشتراك والإلغاء وغيرها الكثير التي تهم المواطنين والمقيمين في المملكة.

قدمت شركة التأمين خدمات الدعم الفني ورقم هاتف التأمين الاجتماعي متاح للتواصل والتفاعل مع مشتركي خدمة التأمين. للمشتركين والعملاء ، لتحديث المعلومات والخدمات بشكل دوري ، بما يتماشى مع التطورات الأخيرة.

خطوات متابعة طلبات أصحاب الأعمال الخاصة بمعاملاتهم إلكترونياً

تسجيل الدخول إلى موقع التأمين الاجتماعي. ثم اختر أيقونة العمل. تم تحديد رمز متابعة الطلبات. ويلي ذلك ملء المعلومات المطلوبة. ثم اضغط على الاستعلام.

نسبة الاشتراك التي يتحملها صاحب العمل

وأكد التأمينات الاجتماعية أن صاحب العمل يتحمل 12٪ من أجر العامل المسجل من الراتب الأساسي وبدل السكن. .

خطوات إضافة مشترك في التأمينات أونلاين

سيتم إرسال العقد للعامل وهناك ثلاثة خيارات لتجاهل العقد أو رفض العقد. سيطلب من العامل تحديد أسباب رفض العقد أو الموافقة عليه. العقد موثق:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب التأمين الاجتماعي لصاحب العمل اضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي. ثم أكمل معلومات المشترك. بعد ذلك ننتقل إلى صفحة بيانات العقد بالضغط على زر “عقد المستند”. أكمل البيانات في عقد العمل واضغط على “حفظ”.

الاستعلام عن فترة الاشتراك برقم الهوية