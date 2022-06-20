خطوات معرفة بلاغ هروب من كفيل وشروط إبلاغ الكفيل عن هارب

خطوات لمعرفة تقرير هروب من كفيل يبحث أرباب العمل في المملكة العربية السعودية عن عمال من داخل الدولة ، ولكي تتم هذه الخطوة فمن الضروري التأكد من خلو سجل العامل من بلاغات الهروب من كفيل سابق وأيضاً يحتاج العامل إلى التحقق من ذلك ، تضمن المملكة خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم إقامة لجميع المواطنين وأصحاب المؤسسات والشركات العامة والخاصة ، ويتم ذلك من خلال موقع وزارة الداخلية. دون الحاجة لزيارة مكاتب الوزارة للحصول على هذه الخدمة للعمال الأجانب المقيمين في المملكة والذين كانوا يعملون في جهة معينة وتركوا عملهم ويريدون الانتقال إلى وظيفة أخرى.

خطوات معرفة تقرير الهروب من الراعي

أن يكون لدى المستفسر بيانات العامل أو المقيم المستفسر عنها من رقم الإقامة. من الخطوات الضرورية والمهمة بالنسبة للمقيم الوافد أن يستفسر عما إذا كان لديه أي مخالفات أو ما إذا كان كفيله قد تقدم بشكوى ضده أم لا ، وهو مطمئن في هذا الأمر أنه يمكن للمقيم معرفة ذلك من خلال الإنترنت دون الذهاب إلى وزارة الشؤون الداخلية ويمكنه اتباع الخطوات التالية لمعرفة ما إذا كان هناك تقرير هروب من الكفيل ضد الوافد أم لا ، ومنها:

انتقل إلى الصفحة الرئيسية لوزارة العمل السعودية. انتقل إلى منصة أبشر للخدمات الإلكترونية. قم بتسجيل الدخول من خلال حسابك على المنصة باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية الخاصين بك. انقر من القائمة في بوابة الاستفسارات. ثم اختر الاستفسار عن أحد المشاركين. سيظهر لك مربع لإدخال جميع المعلومات المطلوبة. البيانات مكتوبة ، اضغط على خيار الاستعلام. عرض بيانات العامل الوافد والتي يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كان لديه تقرير هروب من الكفيل أم لا.

شروط إبلاغ الكفيل بالهارب

للتحقق من جميع المخالفات التي تشك بأن الوافد ارتكبها من قبل والاطلاع على صفحة البيانات يمكنك فعل ذلك من خلال الاستعلام عن رقم الهوية عن طريق إدخال رابط الموقع ، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الحالات التي يمكن تقديم بلاغ هروب ضد الوافد من قبل الكفيل أو شخص آخر. هناك مجموعة من الشروط على الكفيل للإبلاغ عن الهارب منها: