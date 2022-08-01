خطوات معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات معرفة سبب عدم أهليتك لبرنامج الضمان الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية. هنا.

وردا على استفسارات بهذا الشأن عبر موقع تويتر، أشارت الوزارة إلى أنه من الممكن معرفة سبب الاستبعاد من خلال إدخال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي، واختيار برنامج الضمان الاجتماعي، وة تفاصيل الطلب (الأهلية والأهلية). وة (تفاصيل) دورة الأهلية.

شروط الضمان الاجتماعي للمطورين

يذكر أن من شروط الضمان الاجتماعي ما يلي