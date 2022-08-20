خطوات ميسّرة لتقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة

استدعت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك الخطوات السهلة والمبسطة لآلية تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة عبر موقعها الإلكتروني.

خطوات تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة

وأشارت هيئة الزكاة عبر حسابها الرسمي على تويتر إلى أن خطوات تقديم الإقرارات الخاصة بالزكاة هي كالتالي

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تم تحديده خدمة الإعلان – الإقرار بالتقديم – تعبئة البيانات المالية وعرضها.

إشعار الفاتورة

وأضافت هيئة الزكاة أن المكلف سيتلقى إشعاراً بإصدار الفاتورة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وأشارت هيئة الزكاة إلى ضرورة التحقق من نموذج تسعير المعاملات وصحة نوع الإقرار والفترة المالية قبل تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه.