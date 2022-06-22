خطوات نقل الكفالة إلكترونياً 2022 بدون اذن الكفيل في السعودية والشروط اللازمة

خطوات نقل الكفالة إلكترونيا دون إذن الكفيل ، ومن أهم القوانين الجديدة التي أصدرتها المملكة العربية السعودية في مارس 2021 السماح بنقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل. يعتبر هذا القرار من أهم القرارات التي ساعدت وسهلت عددا كبيرا جدا من العاملين في المملكة ، ومن بين هذه القرارات الشيء المهم السماح للعامل بالدخول والخروج من المملكة بمجرد إخطار الكفيل بذلك فقط ، ولا يشترط موافقة الكفيل لهذا. بهذه القرارات المهمة ، بدأ عدد كبير جدًا من الأشخاص بالبحث عن طريقة وشروط نقل الكفالة دون إذن الراعي الإلكتروني.

خطوات تحويل الكفالة الكترونيا دون إذن الكفيل 1443

أصبح من الممكن الآن للعمال والمقيمين في المملكة العربية السعودية تحويل الكفالة إلكترونياً دون إذن الكفيل أو الرجوع إليه ، وذلك للتسهيل على المواطنين ، وخطوات نقل الكفالة إلكترونياً هي:

في البداية ، يقوم مقدم الطلب بتسجيل الدخول إلى بوابة وزارة العمل السعودية.

ثم اذهب إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

ستظهر صفحة البيانات أمامك ، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اكتب رقم التحقق الذي يظهر أمامك.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك ، يقوم العامل بإدخال اسم المؤسسة.

ثم ادخل عنوان الكفيل بنقل المواد على كفالته.

بعد ذلك ، انقر فوق القائمة الرئيسية وانقر فوق خدمة العمال المغتربين.

سيُطلب منك إدخال بعض البيانات (رقم الإقامة واسم كفيلك وبيانات أخرى).

انتظر لحظة وسيتم إرسال رسالة نصية لتأكيد الموافقة على الطلب.

شروط تحويل الضمان إلكترونياً دون إذن الكفيل

لكي يكون لك الحق في نقل الضمان من شخص إلى آخر ، يجب استيفاء شروط معينة ، وهي:

في حالة عدم استلام العامل لراتبه الشهري لمدة 3 أشهر.

إذا لم يجدد الكفيل الإقامة.

في حالة عدم إصدار الكفيل تصريح عمل.

إذا تعرض العامل لسوء المعاملة اللفظية أو الجسدية من قبل الكفيل.

يجب وضع الكفيل في المنطقة الحمراء.

في هذه الحالات يمكن للمواطن نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل وأخذ إذنه.

رسوم تحويل الكفالة 1443

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية رسومًا محددة يجب سدادها أثناء نقل الكفالة لقبول الطلب ، على النحو التالي: