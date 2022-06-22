خطوات وشروط فتح حساب في البنك السعودي للإستثمار إلكترونيا دون الذهاب لمقر البنك 1443

يعتبر البنك السعودي للاستثمار من أهم وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين. لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية فتح حساب إلكترونيًا في البنك ، دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك ، وهو ما قدمه البنك لهؤلاء لخدمة عملائه ، من أجل تقليل الازدحام والازدحام ، في ظل الظروف الصعبة. انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى الحفاظ على وقت المواطنين من تضييع وقت الانتظار.
خطوات فتح الحساب الكترونيا مع البنك السعودي للاستثمار
يمكن فتح حساب لدى البنك السعودي للاستثمار إلكترونياً باتباع عدة خطوات ، وهذه الخطوات هي:
- أولا: لقد قمت بتسجيل الدخول الموقع الرسمي للبنك السعودي للاستثمار.
- ثم انقر فوق تقديم طلب.
- بعد ذلك ، يتم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.
- تتم مراجعة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها.
- يتم حفظ الرقم المرجعي للتطبيق المقدم.
- في غضون 48 ساعة ، تتم الموافقة على طلب فتح الحساب.
- أخيرًا: يتوجه البنك إلى مقر البنك لاستكمال جميع الإجراءات المتبقية.
الشروط الواجب توافرها لفتح حساب في البنك السعودي للاستثمار
لفتح حساب في البنك السعودي للاستثمار ، يجب استيفاء عدة شروط ، وهذه الشروط هي:
- أن يكون المتقدم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
- في حال كان مقدم الطلب مقيمًا ، يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
- مطلوب جواز سفر ساري المفعول.
- إذا كان المتقدم سعودي الجنسية يشترط ألا يقل عمره عن 15 سنة.
خصائص البنك السعودي للاستثمار
يتميز البنك السعودي للاستثمار بعدة مزايا تجعله من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية.
- رفع البنك السعودي للاستثمار الحد اليومي للمعاملات العقارية إلى 200 ألف ريال سعودي لسعر الشراء.
- يتميز البنك أيضًا بخدمة الإخطار الفوري لحامل بطاقة التنقل.
- بالإضافة إلى أكبر عدد من الحيوانات المنوية للإستخدام.
- كما يوفر البنك الحماية والأمن لعملائه ، والسرية التامة التي يوفرها البنك للحسابات المصرفية.
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