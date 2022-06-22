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خطوات وشروط فتح حساب في البنك السعودي للإستثمار إلكترونيا دون الذهاب لمقر البنك 1443

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

يعتبر البنك السعودي للاستثمار من أهم وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين. لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية فتح حساب إلكترونيًا في البنك ، دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك ، وهو ما قدمه البنك لهؤلاء لخدمة عملائه ، من أجل تقليل الازدحام والازدحام ، في ظل الظروف الصعبة. انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى الحفاظ على وقت المواطنين من تضييع وقت الانتظار.

خطوات فتح الحساب الكترونيا مع البنك السعودي للاستثمار

يمكن فتح حساب لدى البنك السعودي للاستثمار إلكترونياً باتباع عدة خطوات ، وهذه الخطوات هي:

  • أولا: لقد قمت بتسجيل الدخول الموقع الرسمي للبنك السعودي للاستثمار.
  • ثم انقر فوق تقديم طلب.
  • بعد ذلك ، يتم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.
  • تتم مراجعة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها.
  • يتم حفظ الرقم المرجعي للتطبيق المقدم.
  • في غضون 48 ساعة ، تتم الموافقة على طلب فتح الحساب.
  • أخيرًا: يتوجه البنك إلى مقر البنك لاستكمال جميع الإجراءات المتبقية.

الشروط الواجب توافرها لفتح حساب في البنك السعودي للاستثمار

لفتح حساب في البنك السعودي للاستثمار ، يجب استيفاء عدة شروط ، وهذه الشروط هي:

  • أن يكون المتقدم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
  • في حال كان مقدم الطلب مقيمًا ، يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
  • مطلوب جواز سفر ساري المفعول.
  • إذا كان المتقدم سعودي الجنسية يشترط ألا يقل عمره عن 15 سنة.

خصائص البنك السعودي للاستثمار

يتميز البنك السعودي للاستثمار بعدة مزايا تجعله من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية.

  • رفع البنك السعودي للاستثمار الحد اليومي للمعاملات العقارية إلى 200 ألف ريال سعودي لسعر الشراء.
  • يتميز البنك أيضًا بخدمة الإخطار الفوري لحامل بطاقة التنقل.
  • بالإضافة إلى أكبر عدد من الحيوانات المنوية للإستخدام.
  • كما يوفر البنك الحماية والأمن لعملائه ، والسرية التامة التي يوفرها البنك للحسابات المصرفية.

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