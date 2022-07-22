خطوات وشُروطْ الالتحاق فِيْ الكلية الأساسية فِيْ دولة الكويت

شُروطْ الالتحاق بكلية التربية الأساسية بدولة الكويت فِيْ الوقت الحاضر يبحث خريجو الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية عن كيفِيْة الالتحاق بكلية الكويت للتعليم الأساسي وما هِيْ الشُروطْ التي تحدد الطلاب المقبولين من هؤلاء الذين تم رفضهم، للإجابة على كل هذه الأسئلة، تعتبر كلية التربية الأساسية من الكليات التي يرغب الكثير من الطلاب، رجالاً ونساءً فِيْ الالتحاق بها، وكثير من الناس يعرفون أن كلية التربية الأساسية كلية. تابعة للهِيْئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويمكن للطلاب والطالبات التقديم للالتحاق بها إذا استوفوا الشُروطْ المحددة.

شُروطْ الالتحاق بكلية التربية الأساسية بدولة الكويت

يحق لكل خريج من الثانوية العامة بنين وبنات بشعبتيها الأدبية والعلمية التقدم إلى كلية التربية الأساسية، ولكن يجب أن تتوفر الشُروطْ التي تعلنها الكلية من قبل المتقدم.

يجب أن يكون المتقدم كويتي الجنسية أو أن يكون أحد والديهم كويتيًا. يُقبل أبناء الشهداء والجنود من جنسيات أخرى. يجب أن يستوفِيْ المتقدم الشُروطْ الصحية اللازمة ليتمكن من القيام بالمهام التعليمية المطلوبة منه أثناء وجوده فِيْ الجامعة. أن يتمكن الطالب من اجتياز الاختبارات التي سيتم فرضها ليتمكن من الالتحاق بالمدرسة. بعد اجتياز الاختبارات التي سيتم إجراؤها، يجب عليك اجتياز المقابلة الشخصية.

كيفِيْة التسجيل للقبول فِيْ كلية التربية الأساسية بدولة الكويت

تم توفِيْر خدمة إلكترونية عبر موقع الهِيْئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ليتمكن خريجو الثانوية العامة وخريجي الثانوية العامة من التسجيل بشكل صحيح.