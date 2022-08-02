خطوات وشُروطْ التقديم على وَظْائِفْ التعليم عبر منصة جدارة ١٤٤٤ه‍ بكل سهُولة

يبحث العديد من السعوديين عن وَظْائِفْ شاغرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. من أهم المنصات التي توفر العمل منصة جدارا حيث تعمل منصة جدارا من خلال تقديم مشاريعها وأعمالها الخاصة. سنتناول أهمية منصة جدارا، وأهم منصة للوَظْائِفْ التي تقدمها، وأهم الشُروطْ التي يمكن أن توفرها.

بداية التقديم على 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي موقع جدارا السَعُودِيْة

موقع التطبيق من خلال منصة جدارا 1444

قدمت وزارة التربية والتعليم فرص عمل للشباب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تبدأ فِيْ 31 يوليو، الموافق الأحد، وتستمر فِيْ 2 يناير 1444. وتنتهِيْ العروض التقديمية فِيْ 7 أغسطس، تليها اليوم 9. من محرم والجواب فِيْ أيام.

كيفِيْة التقديم من خلال منصة جدارا

يجب على جميع المتقدمين للوظيفة الانتقال على الفور إلى منصة الجدارة.

تقديم تاريخ الميلاد والاسم الكامل ورقم الهُوية لمقدم الطلب.

يجب على المتقدمين لمنصة جدارا تقديم عملهم المكتمل مشيرًا إلى رغبته فِيْ الانضمام إلى منصة جدارا.

ثم نقوم بتسجيل طلب مقدم الطلب.

الشُروطْ الواجب توافرها فِيْ مقدم الطلب

هناك شُروطْ وأحكام مختلفة وضعتها منصة جدارا للتقديم، وسنغطي أهمها خلال هذه السطور.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو لديه تصريح إقامة طويل الأمد للالتحاق بهذه الوظيفة.

إرسال جميع المستندات الداعمة.

يتم تنشيط الحساب على منصة Jadara ويتم إرساله إذا كان لديك خبرة تداول سابقة.

يتم تحديد الفئة التي تريد العمل فِيْها والراتب المتوقع.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة تعليمية.

يجب أن يكون لديك خبرة عمل لا تقل عن سنة واحدة.

أهم التخصصات التي تطلبها منصة جدارا

القسم الإداري.

قسم اللغة الإنجليزية.

مادة الاحياء.

ادارة الشركات.

بنود مقارنة منصة جدارا 1444

هناك عدة عناصر تفضلها منصة جدارا وبعض التفضيلات التي سنتحدث عنها فِيْ هذه السطور من أهمها، أن يكون المعدل التراكَمْي لمقدم الطلب أكبر من 20٪، ويفضل أن يكون المتقدم للمنصة لديه مطية.