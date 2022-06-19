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خطوات وطريقة تحميل Efootball pes 22 بيس 22 تعليق عربي للاندرويد والايفون

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

تعتبر لعبة Efootball pes 22 خطوة وطريقة تنزيل اللعبة من الأشياء التي يبحث عنها عشاق ألعاب كرة القدم على الإنترنت ، حيث تتمتع اللعبة بشعبية كبيرة نتيجة الإقبال على رياضة كرة القدم الحقيقية في العالم كله ، حيث ويتبعها أكثر من نصف سكان العالم ، وظهرت اللعبة لأول مرة عالميًا في عام 2014 وأصبحت مشهورة في ذلك الوقت باليابانية لأن اللغة اليابانية كانت اللغة الرئيسية داخل اللعبة ومطور اللعبة هو شركة كونامي اليابانية. E-Football PES 2022 واهم المميزات داخل اللعبة.

كيفية تحميل لعبة Efootball pes 22 للجوال

  • أولاً ، قم بتوصيل الهاتف المحمول بشبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف لتنزيل اللعبة عبر الإنترنت.
  • ثم انتقل إلى App Store لنظام تشغيل الهاتف أو Google Play أو Apple Store.
  • من مربع البحث في الجزء العلوي ، اكتب efootball 22 وابدأ البحث عن اللعبة.
  • بعد ذلك ، تظهر اللعبة في نتائج البحث ، تقوم بالضغط على كلمة التثبيت الموجودة بجانب اللعبة.
  • بعد تنزيل اللعبة ، تفتح اللعبة ، وتدخل بعض البيانات المطلوبة ، وتبدأ اللعب.
eFootball 22 mobile
efootball pes 22 mobile download

مميزات لعبة eFootball PES 2022

  • اللعب مع أفضل الأندية الأوروبية الحقيقية مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وأندية أخرى
  • إمكانية اللعب على الإنترنت محليًا في مباريات فردية أو متعددة اللاعبين.
  • إمكانية اللعب دوليًا في منافسة مع لاعبين من جميع دول العالم بعد إعداد فريقك وصقل مهارات اللاعبين
  • أعد إنشاء اللحظات السحرية لأعظم لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين من خلال “Iconic Mom Series”
  • إمكانية ضم أساطير كرة القدم عبر التاريخ إلى فريقك مثل ديفيد بيكهام ومارادونا وآخرين.
  • ميزة “اللاعبون المميزون” ، والتي تمنح أفضل لاعبي الأسبوع ميزات خاصة وتقييمات أعلى ومهارات وتصميمات فريدة
Efootball pes 22 تعليق عربي
كرة القدم الإلكترونية 22
  • ميزة التحديث الأسبوعي المباشر ، والتي تجمع البيانات أسبوعيًا من المباريات الحقيقية على الأرض ثم تقوم بتحديث بيانات اللاعبين والأندية وفقًا لذلك.
  • إمكانية تعديل ملابس الفريق وتحديثها
  • تحديث تصميمات شخصية اللاعب
  • صور جديدة ومحدثة للاعبي وفنيي الفرق
  • تحديث بيانات التعليق الصوتي
  • مع هذا الإصدار ، تم حل جميع مشاكل وأعطال الإصدار السابق وتم إصلاحها

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