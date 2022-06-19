خطوات وطريقة تحميل Efootball pes 22 بيس 22 تعليق عربي للاندرويد والايفون

تعتبر لعبة Efootball pes 22 خطوة وطريقة تنزيل اللعبة من الأشياء التي يبحث عنها عشاق ألعاب كرة القدم على الإنترنت ، حيث تتمتع اللعبة بشعبية كبيرة نتيجة الإقبال على رياضة كرة القدم الحقيقية في العالم كله ، حيث ويتبعها أكثر من نصف سكان العالم ، وظهرت اللعبة لأول مرة عالميًا في عام 2014 وأصبحت مشهورة في ذلك الوقت باليابانية لأن اللغة اليابانية كانت اللغة الرئيسية داخل اللعبة ومطور اللعبة هو شركة كونامي اليابانية. E-Football PES 2022 واهم المميزات داخل اللعبة.

كيفية تحميل لعبة Efootball pes 22 للجوال

أولاً ، قم بتوصيل الهاتف المحمول بشبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف لتنزيل اللعبة عبر الإنترنت.

ثم انتقل إلى App Store لنظام تشغيل الهاتف أو Google Play أو Apple Store.

من مربع البحث في الجزء العلوي ، اكتب efootball 22 وابدأ البحث عن اللعبة.

بعد ذلك ، تظهر اللعبة في نتائج البحث ، تقوم بالضغط على كلمة التثبيت الموجودة بجانب اللعبة.

بعد تنزيل اللعبة ، تفتح اللعبة ، وتدخل بعض البيانات المطلوبة ، وتبدأ اللعب.

مميزات لعبة eFootball PES 2022

اللعب مع أفضل الأندية الأوروبية الحقيقية مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وأندية أخرى

إمكانية اللعب على الإنترنت محليًا في مباريات فردية أو متعددة اللاعبين.

إمكانية اللعب دوليًا في منافسة مع لاعبين من جميع دول العالم بعد إعداد فريقك وصقل مهارات اللاعبين

أعد إنشاء اللحظات السحرية لأعظم لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين من خلال “Iconic Mom Series”

إمكانية ضم أساطير كرة القدم عبر التاريخ إلى فريقك مثل ديفيد بيكهام ومارادونا وآخرين.

ميزة “اللاعبون المميزون” ، والتي تمنح أفضل لاعبي الأسبوع ميزات خاصة وتقييمات أعلى ومهارات وتصميمات فريدة