خطوبة إسلام حافظ وجيهان خليل.. والعريس يعلق أطيب ما رأت عيني

أعلن الفنان وكاتب السيناريو المصري إسلام حافظ خطوبته على الفنانة جيهان خليل، بحسب ما كتبه فِيْ منشور على فِيْسبوك.

ووثق حافظ صورة جمعها مع جيهان خليل وعلق عليها قائلا “أجمل ما رأيته عيناي .. بارك الله فِيْكَمْ جميعا”.

وكان النجمان المصريان قد التقيا فِيْ مسلسل “علامة الاستفهام” الذي عرض فِيْ سباق رمضان 2022، وشمل العمل عدد كبير من النجوم منهم محمد رجب، ميرهان حسين، المرحوم هِيْثم أحمد زكي، عبد الرحمن. أبو زهرة ومختلف الفنانين الآخرين، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

اسلام حافظ وجيهان خليل يشاركان فِيْ مسلسل “شيطاني”

تم التعاقد مع الفنان وكاتب السيناريو إسلام حافظ للمشاركة فِيْ مسلسل “الشيطان” مع وفاء عامر وإيهاب فهمي وجيهان خليل، ومن المقرر عرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

كَمْا تألقت جيهان خليل فِيْ دراما رمضان 2022 فِيْ مسلسل “العائدون” بطولة الفنان أمير كرارة ومسلسل “وجوه” بطولة الفنانة حنان مطاوع.

وشمل مسلسل “العائدون” العديد من النجوم أبرزهم أمينة خليل ومحمود عبد المغني وهاجر الشرنوبي وداليا شوقي وميدو عادل وغيرهم من الفنانين، والمسرحية من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد. نادر جلال.

أما مسلسل “وجوه” بمشاركة محمود عبد المغني وحلا فاخر ونورهان وعبد عَنّْاني وغيرهم من الفنانين، فهُو من تأليف محمد علي إبراهِيْم وإخراج معتز حسام.

تكريم اسلام حافظ

فِيْ غضون؛ كرم مركز الفِيْلم الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانية الفنان إسلام حافظ لدوره فِيْ مسلسل “جزيرة قَم” الذي أدى فِيْه “ماضي الصياد”.

ونشر حافظ صورة له مع الأب بطرس دانيال عبر حسابه الرسمي بموقع فِيْسبوك، وعلق عليها قائلا “تكريم المركز الكاثوليكي لماضي الصياد. شكرا للأب بطرس دانيال ألف شكر لإسلا غمام.

ومسلسل “جزيرة غمّ”، الذي يعرض فِيْ دراما رمضان 2022، تأليف عبد الرحيم كَمْال، إخراج حسين المنباوي، بطولة طارق لطفِيْ، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي. عبدالعزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغني، وظهُور خاص للفنانة وفاء عامر، بالإضافة إلَّى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.