تفاصيل خطوبة الاميرة ايمان عبدالله الثاني ومن هو زوجها

تفاصيل خطوبة الاميرة ايمان عبدالله الثاني ومن هو زودها، تم الاعلان قبل قليل من قبل الديوان الملكي خطوبة الاميرة ايمان عبدالله الثاني، إبنة الملك عبد الله الثاني، وقد انتشر هذا الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وحسب ما أفاد مراسلينا في موقع العرب اليوم أن الأميرة إيمان خطبت من جميل ألكساندر ترميوتس، تم نشر بعض الصور الخاصة خطوبتهم عبر منصات التواصل الإجتماعي.

من هي الاميرة ايمان عبدالله الثاني

إيمان عبدد الله الثاني شخصية أردنية الجنسية، وهي أبنه الأمير عبد الله الثاني، وتعد والدتها الملكة الكبيرة رانيا العبد الله ، عاشت وترعرعت مع عائلتها في المملكة الأردنية الهاشمية وتبلغ من العمر ستة وعشرين عاما، التحقت بجامعة جورجتاون في مدينة واشنطن الأمريكية، وحصلت على العديد من الجوائز في مجال تخصصها ومن أبرزها جائزة في علوم الرياضة ، وفي الآونة الأخيرة أصبح اسمها ترند عبر منصات التواصل الاجتماعي ، بعد الإعلان من قبل العديد من الوكالات عن خطوبة الاميرة ايمان عبدالله الثاني

تفاصيل خطوبة الاميرة ايمان عبدالله الثاني

أفاد مراسلنا في مساء يوم الأربعاء السادس من شهر يوليو عن خطوبة الاميرة ايمان عبد الله بن طلال، وذلك بعدما تم الإعلان الملكي الأردني عن خطوبة الاميرة ايمان عبدالله الثاني وذلك بعد نشر بعض الصور الخاصة بها هي وخطيبها، مما تفاعل العديد من المتابعين مع هذه الصور، وتم تقديم التهاني والتبريكات.

من هو خطيب ايمان عبدالله الثاني

حسب ما ورد من قبل مصادرنا بان خطيب الاميرو ايمان عبد اللله الثاني جميل ألكساندر ترميوتس، والذي يتم الإعلان عن خطبتهما قبل ساعات من يوم الثلاثاء من تاريخ السادس من شهر يوليو، وتم نشر العديد من الصور الخاصة بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما ولم يردنا أي تفاصيل عن حياة شخصية الشاب جميل ألكساندر ترميوتس.

في الساعات القليلة الماضية ضجت منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير حول خبر خطوبة الاميرة ايمان عبدالله الثاني، ذلك بعد نشر الخبر من قبل الديوان الملكي ومن خلال مقالنا تعرفنا بشكل مفصل، حول تفاصيل خطوبة الاميرة ايمان