خطوة جديدة تقرب عبد الله السعيد من الانضمام للزمالك

اقترب الدولي عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز الأول لكرة القدم، من الانضمام إلى صفوف التاجي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن عبدالله السعيد أبلغ مسؤولي نادي بيراميدز رسمياً برغبته في ترك صفوف السماوي خلال فترة ميركاتو الصيفية الحالية والرضا عن تلك المرحلة مع النادي.

وأشار إلى وجود اتجاه كبير للتوافق مع رغبة اللاعب في الالتحاق بصفوف الزمالك بعد تعلقه الكبير باللعب في أحد الأندية خلال الفترة المقبلة قبل اعتزاله.

من جهته كشف الصحفي محب عبد الهادي، عن آخر مستجدات مفاوضات نادي الزمالك لضم الدولي عبد الله السعيد لاعب الوسط الأول لنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية إن مسؤولي نادي الزمالك اتفقوا مبدئيا مع عبدالله السعيد على كافة التفاصيل المالية وشروط العقد لضمه بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكد أن مسؤولي الزمالك فتحوا خطوط اتصال قوية في الساعات الأخيرة مع نادي بيراميدز للفوز بخدمات القائد السماوي عبدالله السعيد والاتفاق على قيمة الصفقة.

وأكد أن تفاصيل عقد اللاعب مع الزمالك ستكون لمدة عامين مقابل 20 مليون جنيه في الموسم.