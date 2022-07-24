خطوة صينية تنافسية.. الطائرة C919 تزاحم مسارات بوينج

قالت شركة COMAC الصينية إن C919 على وشك الحصول على شهادة الطيران التجاري.

هذا بعد أن أكَمْلت طائرتها التجريبية جميع مهام اختبار الطيران.

وأكدت كوماك على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن 6 طائرات تجريبية أكَمْلت مهام الاختبار مع دخول البرنامج المرحلة الأخيرة، للحصول على شهادة من إدارة الطيران المدني الصينية لبدء العمل على نطاق تجاري.

إنها خطوة مهمة فِيْ طموحات الصين لتسلق سلسلة التوريد التصنيعية، وتحديًا لصانعي الطائرات الأوروبيين إيرباص وبوينغ الأمريكية، اللتين تصدران مثل هذه الطائرات ضيقة البدن.

قدمت شركة طيران شرق الصين المملوكة للدولة طلبًا لشراء خمس طائرات C919 فِيْ مارس من العام الماضي.

تم تصميم برنامج C919 للتنافس على وجه التحديد مع Boeing 737 MAX و Airbus 320neo، وكلاهما من الطائرات التجارية ضيقة البدن، وقد واجه البرنامج سلسلة من المشكلات الفنية والقيود الصارمة على الصادرات الأمريكية منذ إطلاقه فِيْ عام 2008.

قالت صحيفة تشانغجيانغ ديلي، المملوكة للحكومة المحلية فِيْ ووهان، فِيْ تقرير نُشر فِيْ 8 يوليو / تموز، إنه من المقرر أن تستقبل شركة الطيران الدفعة الأولى فِيْ أغسطس.

يتم تجميع الطائرات فِيْ الصين وتعتمد بشكل كبير على المكونات الغربية، بما فِيْ ذلك المحركات وإلكترونيات الطيران، وفقًا لرويترز.

منذ بداية هذا الشهر، أبرمت أكبر ثلاث شركات طيران مملوكة للدولة فِيْ الصين أكبر طلب لشركات الطيران فِيْ البلاد منذ تفشي وباء كوفِيْد -19، من خلال الإعلان عَنّْ شراء حوالي 300 طائرة إيرباص.

أعلنت شركتا Air China و China Southern Airlines، فِيْ إفصاحات منفصلة تم تقديمها إلَّى البورصة، أنهما ستشتري كل منهما 96 طائرة A320neo بقيمة 12.2 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

كَمْا ذكرت شركة طيران شرق الصين أنها ستشتري 100 طائرة من نفس النوع بقيمة 12.8 مليار دولار.

من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم فِيْ عام 2023 وتستمر حتى عام 2027، مع تسليم الجزء الأكبر فِيْ عام 2024.

سجل قطاع الطيران فِيْ الصين انتعاشًا فِيْ الأسابيع الأخيرة، من الضربة التي تعرض لها بعد أن أغلقت السلطات مدينة شنغهاي الضخمة فِيْ أبريل الماضي بسبب الموجة الجديدة من الوباء.