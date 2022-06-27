خطوة مفاجأة من اتحاد الكرة قبل التعاقد مع سوزا لتدريب منتخب مصر

يأمل الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام، خلال الساعات القليلة المقبلة، استكمال ملف مدرب المنتخب المصري، بعد قرار إنهاء التعاقد مع إيهاب جلال الاثنين الماضي.

وأكدت نسخ صحفية في الساعات الماضية أن اتحاد الكرة توصل إلى اتفاق نصف النهائي مع البرتغالي باولو سوزا، المدرب السابق للمنتخب البولندي والبرازيلي الحالي فلامنجو، لتولي التوجيه الفني للفراعنة، من أجل تحقيق النجاح. ايهاب جلال.

حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، يرافقه محمد بركات الذي أوكلت إليه مهمة اختيار مدرب المنتخب الوطني، وضع ثنائي جديد من الجنسية الألمانية على طاولة المفاوضات وسويسرا في القضية. بانسحاب البرتغالي باولو سوزا بشأن تشكيله للمنتخب المصري.

وتولى باولو سوزا، 51 عامًا، تدريب منتخب البرتغال تحت 16 عامًا إلى جانب منتخب بولندا، بالإضافة إلى العديد من الأندية، وأهمها فيورنتينا الإيطالي وليستر سيتي وفلامنجو البرازيلي وفرنسي بوردو.

وفي سياق آخر، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس الماضي، عن التصنيف الشهري للفرق، بعد الانتهاء من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

شهدت تصنيفات يونيو تراجع مصر، حيث وصلت إلى المركز 40 على مستوى العالم والسادس في إفريقيا، حيث تراجعت 8 مراتب في وقت واحد، بعد أن احتلت المرتبة 32 على مستوى العالم والرابعة في القارة.