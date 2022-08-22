خطوة مفاجئة من راغب علامة بعد جدل صوره مع زوجة السفِيْر العراقي بالأردن

فِيْ حركة مفاجئة، أغلق الفنان اللبناني راغب علامة صفحته فِيْ وجه بعض المتابعين، فِيْ مواجهة الاعتداء المستمر عليه، أخيرًا، فِيْ سياق نشر مجموعة من الصور، اجتمعت مع اسرة السفِيْر العراقي فِيْ الاردن حيدر منصور الاداري. ووصفه بعض العراقيين بأنه “غير لائق”.

قام الفنان راغب علامة بنقل إعدادات صفحته عبر موقع “تويتر”، من صفحة “عامة” إلَّى صفحة “خاصة”، وعلى الفنان اللبناني قبول متابعة أشخاص جدد لصفحته، فِيْ خطوة اعتبرها البعض محاولة تجنب التعليقات السلبية والمسيئة ضده.

علق الفنان راغب علامة، فِيْ رده الأول، على صورته مع زوجة السفِيْر العراقي فِيْ الأردن حيدر العذاري. وقال فِيْ بيان صحفِيْ “عائلة السفِيْر العراقي تربطني علاقة عائلية … والسفِيْر العراقي أنا وعائلتي نحترمه كثيرا”.

ويحاول راغب علامة عدم الحديث بوضوح عَنّْ الأمر بأنه جاء لاستدعاء السفِيْر العراقي فِيْ الأردن، لاستجوابه بشأن ذلك، وغرد الفنان اللبناني عبر حسابه على موقع “تويتر” بعد الضجة التي أحدثتها الصور “اللهم احفظها. منا من كل من يحمل فِيْنا حسدا وكراهِيْة وغيرة، ويحفظنا اللهم من العيون التي تطارد حياتنا، وتوقف شرهم “.

أثارت الصور التي انتشرت للفنان اللبناني راغب علامة برفقة عائلة السفِيْر العراقي حيدر العذاري، حفِيْظة العديد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وتلقى الكثير من الانتقادات، منها الصورة التي علق بها على ذلك. كنت سعيدًا جدًا باللقاء الجميل فِيْ تلك البيئة القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح على حد تعبيره. .

تعرض السفِيْر العراقي فِيْ الأردن، حيدر العذاري، لانتقادات بسبب الصور التي نشرها الفنان راغب علامة، والتي اعتبرها العراقيون إهانة للتمثيل الدبلوماسي لبلدهم وخرقًا للبروتوكولات الرسمية للسفارة العراقية. بينما تضمنت الصور مشاهد وصفوها بـ “غير اللائقة” وطالبت بالمساءلة، بينما رأى آخرون أن الاجتماع كان خارج العمل وضمن خصوصية السفِيْر وعائلته، على حد قولهم.

ونشرت الخارجية العراقية بيانا صحفِيْا من الناطق باسمها احمد الصحاف جاء فِيْه ان الوزارة ستحضر سفِيْر جمهُورية العراق لدى المملكة الاردنية الهاشمية حيدر العذاري الى بغداد.