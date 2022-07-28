خطوة واحدة تفصل اتحاد جدة عن ضم صفقة إسبانية

أعرب نادي اتحاد جدة عن رغبته في الاستحواذ على خدمات اللاعب الإسباني داني باريجو، نجم فريق فياريال الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الاتحاد جدة دخلت في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب الإسباني داني باريجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعبر اللاعب الإسباني عن موافقته على التوقيع مع اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب محادثات مع مديره السابق نونو سانتو، المدير الحالي لنادي الاتحاد جدة.

وأكدت التقارير أن إدارة نادي اتحاد جدة تنتظر موافقة فياريال على بيع عقد اللاعب، حيث أشارت إلى استمرار المفاوضات بين الناديين حتى الآن.