خطوة واحدة تقرب نجم الهلال السابق من الاتحاد

ولا يزال مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي يتطلع لإبرام المزيد من الصفقات لتعزيز صفوف الفريق بقوة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتمكنت إدارة أنمار الهِيْلي من ضم الثلاثي “طارق حامد – أحمد شراحيلي – زكريا هُوساوي”، لتقوية صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

أكدت صحيفة “الاقتصادية” عودة اللاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي إلَّى مصالح نادي الاتحاد ليشمله خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن بن شرقي سيبقى الخيار الثاني إذا فشلت الإدارة فِيْ التعاقد مع لاعبين فِيْ مركز الظهِيْر، حيث أن الإدارة حذرة للغاية بشأن مثل هذه المفاوضات.

بن شرقي، 27 عامًا، لعب لصالح الزعيم من يناير إلَّى أغسطس 2022، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلَّى لنس فِيْ فرنسا ثم ينتقل بشكل دائم إلَّى العملاق المصري.