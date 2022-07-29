خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن التعاقد مع صفقة مغربية

أكد أحمد حسن، النجم السابق للمنتخب المصري، أن خطوة واحدة تفصل إدارة الزمالك عن التعاقد مع المغرب، خلال الانتقالات الصيف المقبل.

تغلب الزمالك على نظيره المستقبل، أمس، بهدف دون رد، في مباراة الفريقين على استاد السلام وي، في الجولة 27 من الدوري المصري.

وكتب الصقر عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “الزمالك يرسل العقود للاعب المغربي مهدي مبارك للتوقيع عليها عبر البريد الإلكتروني، بعد الاتفاق مع الفتح الرباطي على شرائها مقابل”. 700000 دولار “.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك نظيره بيراميدز في الأول من أغسطس المقبل.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 900 صباحًا، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الزمالك الأول لكرة القدم ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة يليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.