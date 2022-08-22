«خطيبته سقطت ولع في المدرسة».. ضبط المتهم بإشعال النيران في مدرسة السنطة (فيديو)، أثار خبر سقوط الفتاة في أحد الأحافير لدى الكنترول، وجاء هذا الخبر عبره وسائل الإعلام المصرية وتم القضاء والقبض على المتهم بالحبس أربعة أيام الذي قام بإشعال النيران في إحدى المدارس بالسنطة، وفي ذات السياق قال محمود الجندي رئيس نيابة مركز السنطة التي يتبع للمحافظة الغربية حول محاولة حبس المتهم م داوود أبو مشهور بركة السبع أربعة أيام في ذمة التحقيقات التي جاءت حول حرق غرفه الكنترول.

«خطيبته سقطت ولع في المدرسة».. ضبط المتهم بإشعال النيران في مدرسة السنطة

تم إلقاء القبض على المتهم في حرق غرفه الكنترول الواقعة في مدرسة كفر سالم التجارية التي تقع بمركز السنطة غرب المحافظة الغربية، فيما أكد اللواء محمد عمار مدير أمن المحافظة الغربية حول اختار اندلاع حريق في مدرسة كفر سالم الخاصة بالتعليم التجاري، نتج عن ذلك الحريق تفحيم غرفتين من الغرف الإدارية وغرفه مدير المدرسة، وحرق بعض الملفات الخاصة، بالطلاب التي توجد في غرفة الكنترول.

تفاصيل خطيبه سقط ولع في المدرسة وضبط المتهم بإشعال النيران في مدرسة السنطة (فيديو)

في محافظة الغربية في محطة الكنترول تم إشعال النار في ذلك المكان وعندما تلقت الشرطة الأخطار شكلت مجموعة من البحث الجنائي للانتقال إلى الموقع الذي حدثت به، وتمكنت الشرطة من توفير الحماية المدنية والسيطرة على الحريق بأكمله وتم تدخل الأهالي لكي يتم إخماد النيران وعدم تمديد الحريق لكي لا يتم الوصول إلى المدرسة وعدم وإصابات في المكان ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا.

حقيقة سقوط فتاة في المدرسة بالسنطة.

بعدها التحقيقات التي أجرتها الشرطة في المحافظة الغربية تبين أن المتهم قام بخطبه فتاة من المدرسة في كفر سالم للتعليم التجاري وان طالبة قد رسبت بالمدرسة فقام خطيب تلك الفتاة بحرف المدرسة منطق ما لرسوب خطيبته وهرب.

هذه هي الحادثة على اسم أن شابا قام بخطبه فتاة من المدرسة التجارية التي تقع في منطقة السنطة في المحافظة الجنوبية وهذه هي الطالبة رسبت بالعديد من المواد فقام الشاب حرق الغرف الإدارية في المدرسة لينتقم لخطيبته التي رسبت في المدرسة.