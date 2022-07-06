من هو خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني في الأردن، في الفترة الأخيرة ضجت منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير خبر خطوبة الاميرة ايمان عبدالله الثاني، وهي ابنة ملك الأردن، مما سرعان ما انتشر هذا الخبر عبر السوشل ميديا، وتم تقديم التهاني والتبريكات للاميرة إيمان وأهلها، ومن خلال موقعنا سنتعرف بشكل أكبر على خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني.

من هو خطيب الأميرة إيمان عبدالله

بعد الاعلان عن خطوبة إيمان بنت عبدالله الثاني، من قبل الديوان المملكة الاردنية، كثرت عمليات البحث حول خطيب الأميرة إيمان عبدالله، وحسب مصادرنا الخاصة بأن خطيب الاميرة ايمان هو جميل ألكساندر ترميوتس،ويعد من مواليد 1994، يعود الى أصول يونانية، كما يحمل درجة البكالوريوس في ادارة الأعمال، ويعمل في نيويورك في الخدمة المالية، ويعمل الأم مؤسس مشارك في شركة Outbound Ventures.

من هي الأميرة ايمان بنت عبدالله الثاني

الأميرة ايمان بنت عبدالله الثاني هي شخصية أردنية الأصل وتعد ابنة ملك الأردن الملك عبدالله وابنه الاميرة رانيا العبدالله، ولديها شقيقين، تعيش مع أهلها في المملكة الأردنية الهاشمية، وتعد إيمان من مواليد 1996، التحقت قي جامعة جورجتاون علاقات عامة، وأبدعت في هذا التخصص، في صباح يوم الثلاثاء أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله من الشاب جميل ألكساندر ترميوتس.

خطوبة الأميرة إيمان عبدالله

أفاد مراسلنا في صباح يوم الثلاثاء السادس من شهر تموز عن خطوبة الأميرة إيمان عبدالله ابنه ملك الأردن، وذلك على الشاب جميل ألكساندر ترميوتس، والذي تعود أصوله الى يونانية، كما وتم عرض بعض الصور الخاصة بالاميرة اميرو عبر حسابه الشخصية على الانستقرام، وتفاعل الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي مع صورهم وتم تقديم التهاني والتبريكات لهم.

يعد خطيب الأميرة إيمان عبدالله جميل ألكساندر ترميوتس وهو من مواليد 1994، ويعمل في شركة خاصة في الإجارة الأصول والاستثمار، كما وعمل مع أكبر المتاجر وهو AMARLA. وتم تقديم التهاني من قبل أم الأميرة إيمان، رانيا العبدالله.