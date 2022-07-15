خطيب المسجد الحرام إياكم والانتكاسة بعد الاهتداء

وأدى المصلون اليوم صلاة الجمعة في المسجد الحرام، وكانت والدة المصلين الشيخ الدكتور بندر بليلة إمام وخطيب المسجد الحرام.

فيديو | “احذر من الانتكاس بعد التحويل”

مشاهد من خطبة الجمعة في المسجد الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/YB9x9TpexT

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 15 يوليو 2022

احذر من الانتكاس بعد الاهتداء

قال الشيخ بندر بليلة استفدت من الحج، وامتنعت عن المعصية، ووقوعك في أفخاخ الشيطان، والصبر على طاعة الرحمن.

وقال سماحته مخاطبًا الحجاج “إِنَّ الرَّتب تَكْتُبُ بِكَمْرِ الشَّغَالِ، وَالسَّبْبُ عَلَى! لقد صرفتم المال والوقت بسخاء، فلقد أنعمتم بالوصول إلى أعظم المساجد وأشرف المحطات، وأتمتم الركن الخامس من أركان الإسلام، واستجبتم لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. الحج أعظم المكاسب، واستخرجت منه أجمل الصور. لقد رأيتم صعوده إلى التوحيد وتخليه عن الشرك واللعنة. لا يعبد إلا الله، ولا يُدعى أحد، ولا يطوف أحد أو يضحى به، إلا هو، العلي جلالة الشيطان، والصبر على طاعة الرحمن، فاحذر من الانتكاس بعد الهدى، ومن الارتداد بعد ذلك. يتم اختياره وخلع ثوب الطهارة والنقاء. “

الإيمان والطاعة هما الهدفان النهائيان

وأوضح سماحته أن الإيمان والطاعة هما الهدفان الرئيسيان، وإيداع الأخبار السارة والإكرام، والسير إلى الله ولمس ما يرضيه، أجر سريع وفير، ونعيم حاضر. السنة النبوية، أشار د. بليلة إلى أنها جزء من عقد الإيمان الذي لا يمكن تحقيقه إلا بمحبة الله تعالى، محبة تشمل عبادة الله وحده دون غيره. ذلك لأن العبودية أقيمت على قدمين، بدونهما الحب المطلق مع أقصى الذل، وهذا صحيح فقط لله سبحانه وتعالى، ومكانة العبد مع ربه في قدر محبته. له، وخضوعهم لأمره، وتهربهم من تحريمه.