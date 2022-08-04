خفض تكلفة الوقود للنصف.. هِيْدروجين كوريا الجنوبية تنافسي ونظيف

مع مشروع يمكن أن يصبح نموذجًا فِيْ المستقبل، تستعد كوريا الجنوبية لإنتاج الهِيْدروجين بهدف خفض تكلفة الوقود النظيف إلَّى النصف.

أطلقت كوريا الجنوبية مشروع إنتاج الهِيْدروجين الذي من المتوقع أن يخفض إلَّى النصف تكلفة هذا الوقود النظيف، حسبما ذكرت منصة الطاقة أرجوس ميديا ​​يوم الإثنين.

وأشار بيان صادر عَنّْ وزارة الصناعة والتجارة فِيْ كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء 27 يوليو، إلَّى أن المصنع الجديد سيكون فِيْ بيونج تاك، وهُو الأول من نوعه فِيْ منطقة العاصمة.

تلتزم الدولة الآسيوية بالنمو الاقتصادي القائم على الصناعات الصديقة للبيئة، والتي تميل إلَّى تحقيق الحياد الكربوني. لذلك، فِيْ منتصف العام الماضي (2022)، أطلقت وزارة البيئة فِيْ كوريا الجنوبية عددًا من المبادرات التي تدعم استخدام السيارات الكهربائية التي تعمل بالهِيْدروجين.

إمداد 430 ألف سيارة بوقود نظيف

قالت وزارة الصناعة والتجارة فِيْ كوريا الجنوبية، إنها أطلقت مشروع إنتاج الهِيْدروجين بقدرة 2.555 طنًا، وهُو ما يكفِيْ لتزويد 430 ألف سيارة سنويًا بالوقود.

مصنع الهِيْدروجين هُو الثاني فِيْ محفظة مشاريع كوريا الجنوبية، بعد افتتاح مصنع تشانغوون فِيْ جيونج سانج نام، والتشغيل فِيْ نهاية العام الماضي (2022).

سيبدأ العمل التجاري لمحطة الهِيْدروجين الجديدة، بعد تنفِيْذ التشغيل التجريبي خلال شهر أغسطس.

ومن المتوقع أن يؤثر تشغيله بشكل إيجابي على تكلفة إنتاج الهِيْدروجين فِيْ كوريا الجنوبية، ويعزز فرص تطوير تقنيات إنتاجه فِيْ البلاد وقدرتها التنافسية، وفقًا لمنصة الطاقة المتخصصة.

هناك 33 محطة لتزويد الوقود بالهِيْدروجين فِيْ منطقة العاصمة، حيث تفتتح كوريا الجنوبية مصنعها الجديد، مما أدى إلَّى خفض التكلفة بنسبة 50٪ فِيْ هذه المحطات.

منشآت وقود الهِيْدروجين

قررت وزارة البيئة فِيْ كوريا الجنوبية – فِيْ منتصف العام الماضي (2022) – توفِيْر العديد من التسهِيْلات للسيارات التي تعمل بالوقود الهِيْدروجين، بما فِيْ ذلك أسعار مخفضة لعملاء 31 محطة لإعادة شحن السيارات فِيْ جميع أنحاء البلاد.

كَمْا قررت الوزارة منح 29 محطة تخفِيْضات 20٪ ليرتفع سعر الكيلوجرام الواحد من وقود الهِيْدروجين إلَّى 7.68 دولار. ستقدم محطتان فِيْ منطقة جانجدونج فِيْ سيول ومنطقة نام دونج فِيْ إنتشون خصمًا بنسبة 11٪.

تخطط وزارة الصناعة والتجارة الكورية الجنوبية لإكَمْال بناء سبعة مصانع صغيرة جديدة لإنتاج الهِيْدروجين، كجزء من خطة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

قال النائب الثاني للوزير بارك إيل جون “نخطط لإدخال نظام اعتماد الهِيْدروجين النظيف، وتقديم الدعم المؤسسي، مثل فتح سوق توليد الطاقة الهِيْدروجينية فِيْ أسرع وقت ممكن”.

أعلنت كوريا الجنوبية مؤخرًا عزمها على تنفِيْذ نظام اعتماد الهِيْدروجين بحلول عام 2024، بهدف توسيع الدعم المؤسسي للصناعة وتعزيز اقتصاد الهِيْدروجين.

كَمْا تدعم الدولة صندوق استثمار الهِيْدروجين، الذي تم إطلاقه فِيْ منتدى “H2 Business”، من خلال زيادة رأس ماله بنحو 500 مليار وون (381 مليون دولار)، بحلول نهاية هذا العام (2022)، وبدء العمل فِيْ 2023.

واليوم، تقود كوريا الجنوبية تحالفًا عالميًا من 18 دولة يُطلق عليه “التحالف العالمي للهِيْدروجين”، والذي يضم أمريكا والصين وبريطانيا، لتلعب دورًا محوريًا فِيْ استراتيجيات تحويل الطاقة، كوقود للمستقبل.

تقوم العديد من الدول بإنشاء تحالفات عالمية لتنسيق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بصناعة الهِيْدروجين، والتي يُنظر إليها على أنها منافس قوي للنفط والغاز فِيْ السنوات القادمة.

تم إطلاق التحالف بمبادرة من تحالف تقارب الهِيْدروجين الكوري الجنوبي (H2 Korea) ؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي بشأن الهِيْدروجين فِيْ القطاع الخاص.

أشار البيان التأسيسي للتحالف الذي أعلنت عَنّْه H2 Korea، وهِيْ مجموعة كورية لصناعة الهِيْدروجين، إلَّى أنه مع تقدم اقتصاد الهِيْدروجين، هناك حاجة متزايدة لقناة مشتركة وشاملة لجلب صوت الشركات العاملة فِيْ قطاع الهِيْدروجين إلَّى مختلف المنتديات الدولية.

يخطط الكونسورتيوم، بقيادة كوريا الجنوبية، لوضع معايير عالمية لصناعة الهِيْدروجين والمساعدة فِيْ التوسع الخارجي لشركات الهِيْدروجين.