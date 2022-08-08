خفض جديد للجنيه المصري أمام الدولار

خفض البنك المركزي المصري مرة أخرى قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بمقدار قرشين ليرتفع سعر صرف الدولار إلَّى 19.19 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات سعر الصرف الرسمية للبنك المركزي، فقد بلغ سعر الدولار 19.08 جنيهًا للشراء، و 19.19 جنيهًا للبيع، فِيْما بلغ سعر اليورو 19.4 جنيهًا للشراء، و 19.59 جنيهًا للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ البنك المركزي المصري إلَّى 23.1 جنيهًا للشراء، و 23.2 جنيهًا للبيع.

22 قرشا يخسر الجنيه فِيْ 4 أيام

بعد تراجع اليوم، وصل إجمالي انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأيام الأربعة الماضية إلَّى 22 قرشًا، بسبب ضغوط الطلب على الدولار فِيْ السوق المصري، وسط توقعات بأن يصل الدولار تدريجياً إلَّى مستويات 20 جنيهاً فِيْ السوق المصري. الفترة القادمة.

اتجهت العديد من البنوك العاملة فِيْ السوق المصري إلَّى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، صباح اليوم الاثنين، بعد حالة من عدم الاستقرار سادت السوق، وسجل الدولار فِيْ بعض البنوك 19.26 جنيهًا أثناء التعاملات.

تراجع الاحتياطيات الأجنبية

وأعلن البنك المركزي المصري فِيْ بيان سابق أن الاحتياطي النقدي لمصر تراجع إلَّى مستويات 33.1 مليار دولار نهاية يوليو الماضي، وهُو ما يعزز التوقعات بأن الدولار سيصل إلَّى مستويات 20 جنيها فِيْ الفترة المقبلة.

وتقترب الجنة المصرية من تسجيل أدنى مستوى لها على الإطلاق، والذي سجلته فِيْ 20 ديسمبر 2016، عَنّْدما تم تحرير سعر الصرف عَنّْد 19.56 جنيهًا.

ينتظر المشاركون فِيْ السوق الاجتماع الحاسم للبنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بشأن تحديد أسعار الفائدة، المقرر عقده فِيْ 18 أغسطس.

من ناحية أخرى، تسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطيات وسد فجوة التمويل خلال الفترة المقبلة.

ارتفع سعر صرف الدولار فِيْ البنوك الحكومية الخاصة خلال تعاملات اليوم.

أسعار الدولار اليوم

ويبلغ سعر صرف الدولار فِيْ البنك المركزي المصري 19.08 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع.

– سعر صرف الدولار فِيْ البنك الأهلي المصري 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

سعر صرف الدولار لدى بنك مصر 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

سعر صرف الدولار فِيْ بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار لدى بنك القاهرة 19.09 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع.

– سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار لدى البنك العربي الأفريقي 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فِيْ بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.15 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فِيْ بنك كريدي أجريكول 19.08 جنيه للشراء مع زيادة، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار بالمصرف المتحد 19.10 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.