خفضت البنوك المصرية سعر الجنيه المصري مرة أخرى أمام الدولار، فِيْ ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد وصل سعر صرف الدولار إلَّى 19.25 جنيه للبيع و 19.18 جنيه للشراء، وبذلك خسرت العملة المصرية 5 قروش دفعة واحدة.

السعر الجديد للدولار هُو أدنى مستوى للجنيه منذ تحرير سعر الصرف فِيْ نوفمبر 2016، عَنّْدما وصل الدولار إلَّى 19.56 جنيه للدولار.

وسجل سعر الدولار لدى معظم البنوك الخاصة 19.26 جنيه للبيع، و 19.23 جنيه للشراء.

فقد الجنيه المصري 8 قروش منذ استقالة طارق عامر من منصبه كَمْحافظ للبنك المركزي.

قال وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، إنه يتوقع انخفاض العجز الكلي للموازنة إلَّى 5.6 بالمئة فِيْ السنة المالية الحالية 2022-2023 من 6.1 بالمئة فِيْ السنة المالية السابقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض ​​عجز الموازنة إلَّى خمسة بالمئة فِيْ العام المالي المقبل 2023-2024.

وقال إن عجز الموازنة سجل 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ العام المالي الماضي، الذي انتهى فِيْ 30 يونيو 2022، بفائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير، أن “نسبة ديون أجهزة الموازنة العامة للدولة إلَّى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 87.2 فِيْ المائة فِيْ العام المالي الماضي ارتفاعا من 84.6 فِيْ المائة فِيْ العام المالي 2022-2022”.

وتوقع معيط أن تنخفض نسبة الدين إلَّى 82.5 فِيْ المائة فِيْ السنة المالية الحالية، مشيرا إلَّى أن النسبة كانت تميل إلَّى تسجيل تراجعا فِيْ السنة المالية الماضية عَنّْ العام المالي السابق، لكنها تأثرت بانخفاض سعر صرف الجنيه هذا. عام، مما رفعه بنحو أربعة بالمائة.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن القاهرة بحاجة إلَّى إحراز “تقدم حاسم” فِيْ الإصلاحات المالية والهِيْكلية. وأضاف أن الإصلاحات يجب أن تدعم أيضا تنمية القطاع الخاص وتقليص دور الدولة فِيْ الاقتصاد.

رفع البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الحد الأقصى للمبلغ النقدي الذي يسمح للعملاء بسحبه من حساباتهم المصرفِيْة وأزال القيود المفروضة على المبلغ الذي يمكنهم إيداعه.

أعلن محافظ البنك المعين حديثًا، حسن عبد الله، فِيْ منشور أنه سيسمح له الآن بسحب ما يصل إلَّى 150 ألف جنيه مصري (7800 دولار)، ارتفاعًا من 50 ألف جنيه وفقًا للقاعدة المعمول بها منذ أبريل 2022.

وفرض البنك المركزي قيودا على السحب والودائع فِيْ 2022 فِيْ إطار خطة للتخفِيْف من الآثار السلبية لوباء فِيْروس كورونا.

لكن مصرفِيْين يقولون إن القيود ساعدت فِيْ تضييق الخناق على السوق السوداء بالعملة الأجنبية من خلال تقليل كَمْية السيولة المتاحة.