خفض غير متوقع لسعر فائدة رئيسي فِيْ الصين

خفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام وسحب بعض السيولة من النظام المصرفِيْ يوم الاثنين فِيْ محاولة لإنعاش الطلب على الائتمان لدعم الاقتصاد المتضرر من فِيْروس كورونا.

قال الاقتصاديون والمحللون إنهم يعتقدون أن السلطات الصينية حريصة على دعم الاقتصاد الراكد من خلال السماح للتباعد السياسي بالتوسع مع الاقتصادات الكبرى الأخرى التي ترفع أسعار الفائدة بقوة.

وقال البنك المركزي إنه قرر خفض سعر الفائدة على تسهِيْلات الإقراض متوسط ​​الأجل البالغة 400 مليار يوان (59.33 مليار دولار) لمدة عام لبعض المؤسسات المالية بواقع 10 نقاط أساس إلَّى 2.75٪ من 2.85٪.

انخفض الإقراض المصرفِيْ الجديد فِيْ الصين أكثر من المتوقع فِيْ يوليو، فِيْ حين تباطأ نمو الائتمان على نطاق واسع، مع اندلاع جديد لـ Covid، والمخاوف بشأن الوظائف وأزمة العقارات المتفاقمة، مما يقلق الشركات والمستهلكين من تحمل المزيد من الديون.

وعزا بنك الشعب الصيني تحركه إلَّى “الحفاظ بشكل معقول على سيولة كافِيْة فِيْ النظام المصرفِيْ”.

مع استحقاق 600 مليار يوان من قروض الصندوق متعدد الأطراف، أسفرت العملية عَنّْ سحب صافٍ قدره 200 مليار يوان من الأموال.

أكد بنك الشعب الصيني مجددًا أنه سيعزز تنفِيْذ سياسته النقدية الحكيمة ويحافظ على مستويات كافِيْة بشكل معقول من السيولة، بينما يراقب عَنّْ كثب التغيرات فِيْ التضخم المحلي والخارجي، حسبما ذكر البنك فِيْ تقرير السياسة النقدية للربع الثاني.