تحمل البيانات الاقتصادية دائمًا علامات على سياسات قد تكون مفاجئة وصادمة للأسواق العالمية، كَمْا هُو الحال فِيْ روسيا.

فِيْ ظل السباق العالمي على البنوك الدولية لتشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المتسارع وتقليل مخاوف الركود التضخمي الذي أصبح يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصادات، تتجه روسيا نحو الموافقة على خفض جديد لأسعار الفائدة.

نشاط المستهلك الخامل .. كلمة المرور

تشير البيانات المتاحة اليوم إلَّى استمرار تراجع النشاط الاستهلاكي فِيْ روسيا، ووفقًا لتقديرات بنك غازبروم ومجموعة الأبحاث الروسية “رومير”، كان الإنفاق الحقيقي للأسر خلال هذه الفترة أقل بنسبة 11.4٪ عما كان عليه قبل عام.

خفض جديد لسعر الفائدة .. السبب هُو الانكَمْاش الاقتصادي

وفقًا لـ Gazprombank، قد يخفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي فِيْ الاجتماع المقرر عقده فِيْ 16 سبتمبر، بمقدار 50 نقطة أساس إذا استمرت “الاتجاهات الإيجابية”، مع وصول تكلفة الاقتراض إلَّى 7٪ بحلول نهاية العام.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء، الخميس 18 أغسطس، 2022، عَنّْ الاقتصادي بافِيْل بيريوكوف، المقيم فِيْ موسكو، قوله فِيْ مذكرة إن “الانكَمْاش المستمر، وإن كان بوتيرة أبطأ، لا يزال مدفوعًا بضعف الاستهلاك”.

كانت إحصائية تداعيات الحرب على روسيا قاتمة، حيث يتجه الاقتصاد، الذي كان ينمو بوتيرة متسارعة فِيْ بداية عام 2022، إلَّى الانكَمْاش خلال الربع الثاني.

لكن البيانات الصادرة فِيْ 12 أغسطس أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي انكَمْش لأول مرة منذ أكثر من عام، لكنه لا يزال أفضل من المتوقع، حيث سجل انكَمْاشًا على أساس سنوي بنسبة 4٪.

بالنظر إلَّى الناتج الاقتصادي المفقود ؛ أصبح الناتج المحلي الإجمالي الآن تقريبًا كَمْا كان فِيْ عام 2022، وفقًا لـ Bloomberg Economics.

أدت صدمة العقوبات الدولية الناتجة عَنّْ الحرب إلَّى تعطيل التجارة، وشل الصناعات مثل تصنيع السيارات، وتعطل الإنفاق الاستهلاكي.

على الرغم من أن تراجع الاقتصاد حتى الآن لم يكن بالسرعة التي كان متوقعا فِيْ البداية، إلا أن البنك المركزي فِيْ البلاد يتوقع أن يتفاقم الركود فِيْ الأرباع المقبلة، ليبلغ أدنى مستوياته فِيْ النصف الأول من العام المقبل.

فاجأ البنك المركزي الروسي الأسواق فِيْ أواخر يوليو، عَنّْدما اتخذ قرارًا بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5٪ (150 نقطة أساس) إلَّى مستوى سنوي قدره 8٪، وهُو الخفض الخامس على التوالي منذ أن أطلق زيادة طارئة من 9.5. ٪ إلَّى 20٪ فِيْ أواخر فبراير. فبراير الماضي.

أشارت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفِيْرا نابيولينا، إلَّى أن البنك المركزي سيواصل تغيير سعر الفائدة الرئيسي بناءً على معدل خفض التضخم.

وتناقض القرار مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء ومحللون أن يخفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5٪ – 1٪.

احتواء العقوبات الغربية .. هل تنجح الفائدة المنخفضة

أدت إجراءات التحفِيْز المالي والتخفِيْضات العميقة فِيْ أسعار الفائدة إلَّى الحد من التأثير قصير المدى للعقوبات.

كان من الممكن أن يكون الانكَمْاش أعمق بكثير لكن البنك المركزي اتخذ إجراءات فورية لمنع حدوث أزمة مالية. يبدو أيضًا أن مرونة قطاع الطاقة الروسي قد خففت من تأثير العقوبات الغربية.

على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يركزون على التهديدات الهِيْكلية طويلة المدى للاقتصاد الروسي، والتي تسعى الحكومة والبنك المركزي لمواجهتها، فإن الانهِيْار الفوري الذي توقعه البعض لم يؤتي ثماره.

كَمْا قال كريس ويفر، الرئيس التنفِيْذي لشركة Macro-Advisory فِيْ موسكو، فإن الاقتصاد الروسي “يتعثر ولا ينهار”، حيث تمثل الدولة الروسية أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أقل من 25٪. يعيق هذا الخلل النمو خلال الأوقات العادية، لكنه يعزل الاقتصاد فِيْ أوقات الأزمات.

لقد اعتادت الحكومة والشركات والأفراد على الأزمات الاقتصادية (هذه هِيْ الأزمة الخامسة منذ عام 1991) وهِيْاكل الدعم لأصحاب العمل والمجالات الاجتماعية متطورة بشكل جيد “. وفِيْ الوقت نفسه، عادت ثقة الأعمال، التي انخفضت بشكل حاد فِيْ مارس وأبريل الماضيين، إلَّى المتوسطات طويلة الأجل لكل من التصنيع والخدمات.

استرداد الاحتياطيات الدولية

فِيْ 12 أغسطس، أعلن البنك المركزي فِيْ بيان أن الاحتياطيات الدولية للاتحاد الروسي بلغت 580.6 مليار دولار، بعد أن زادت بنسبة 1.01٪ (أو 5.8 مليار دولار) فِيْ أسبوع واحد فقط، تحت تأثير ارتفاع إيجابي فِيْ قيمة العملة. وحتى 5 أغسطس 2022 بلغ حجم الاحتياطيات الدولية 574.8 مليار دولار.

الاحتياطيات الدولية، وهِيْ أصول أجنبية عالية السيولة يحتفظ بها بنك روسيا وحكومة الاتحاد الروسي، تتكون من صناديق النقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة ومركز احتياطي صندوق النقد الدولي والذهب النقدي.

وفِيْ وقت سابق، قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفِيْرا نابيولينا، إنه نتيجة للعقوبات الغربية، تم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.

حدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمي للدولار فِيْ 19 أغسطس 2022 عَنّْد مستوى 59.957 روبل، أي 79.82 كوبيل، أي أقل من الرقم السابق، وانخفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 93.65 كوبيل إلَّى 60.8957 روبل.

تحسنت المعَنّْويات الاقتصادية للروس مقارنة بشهر مارس 2022، وتراجعت نسبة المواطنين المتشائمين بأكثر من النصف، وفقًا لبيانات الاستطلاع لمؤسسة الرأي العام (FOM) المنشورة يوم الخميس على الموقع الرسمي للمنظمة.

وبحسب الاستطلاع، بلغت نسبة المواطنين المتفائلين فِيْ يونيو 2022 حوالي 9٪، مقابل 19٪ فِيْ مارس من العام نفسه، وكانت نسبة المتفائلين إلَّى حد ما 13٪ فِيْ مارس و 19٪ فِيْ يونيو. .

ظلت نسبة المستجيبين ذوي المشاعر الاقتصادية المحايدة دون تغيير تقريبًا عَنّْد 33٪ مقارنة بـ 37٪ على التوالي فِيْ مارس من هذا العام و 17٪ يميلون إلَّى التشاؤم، وفِيْ يونيو انخفضت حصتهم إلَّى 12٪ وانخفض عدد المواطنين المتشائمين بشكل لا لبس فِيْه. إلَّى أكثر من النصف – من 29٪ إلَّى 13٪.

ومن بين المتفائلين، اشتكى 10٪ فقط من العمال من انخفاض الدخل، ومن بين أولئك الذين يميلون إلَّى التفاؤل، كانت هذه النسبة 11٪، وكذلك بين المحايدين (11٪)، وبين الذين يميلون إلَّى التشاؤم – 16٪ “. معلن. .