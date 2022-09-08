خفوت وازدهار.. حقبة شهدت عليها الملكة إليزابيث

بعد 70 عامًا على العرش، أُسدل الستار على حقبة الملكة إليزابيث الثانية التي استمرت 70 عامًا، مع الإعلان عَنّْ وفاتها.

أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عَنّْ عمر يناهز 96 عاما بعد تدهُور صحتها خلال الساعات الماضية.

الملكة إليزابيث الثانية؛ ملكة بريطانيا والملكة الدستورية لكومنولث الأمم الذي يضم 53 دولة. وتتمتع بدور فخري أو رمزي فِيْ الحياة السياسية، ولكن خلال فترة طويلة دامت 7 عقود خلال حكَمْها الفخري، مرت بريطانيا بفترات مختلفة من البناء والإصلاح والازدهار والازدهار والنجاحات والإنجازات والأزمات على المستوى الاقتصادي. سنقدمها بإيجاز أدناه

سبعون عامًا من الحكَمْ لم تكن سهلة بالنسبة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لكن ربما كانت أكثرها قد جاءت فور توليها العرش والتي تزامنت أيضًا مع فترة الإصلاح والبناء التي كانت موجودة بعد الحرب العالمية الثانية. حدث كل هذا بمساعدة العديد من رؤساء الوزراء الذين نجحوا فِيْ عهد الملكة، التي غادرت العالم فِيْ 8 سبتمبر 2022.

فِيْ 6 فبراير 1952، صعدت إليزابيث الثانية العرش، وكانت بريطانيا حينها تمر بمرحلة البناء بعد الحرب العالمية الثانية. فِيْ ذلك الوقت، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7500 جنيه إسترليني، مقارنة بـ 32500 جنيه إسترليني اليوم فِيْ عام 2022، وهُو ما يُترجم إلَّى نمو بنسبة 332٪ فِيْ الاقتصاد على مدار 70 عامًا.

– بلغ الدين القومي مقابل الناتج المحلي الإجمالي 165.1٪ عام 1952، لينخفض ​​إلَّى 94.9٪ عام 2022، وهُو ما يقل اليوم تقريبًا عَنّْ الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية مقابل الناتج المحلي الإجمالي.

كَمْا اجتاز رئيس الوزراء البريطاني فِيْ عهد الملكة إليزابيث الثانية العديد من القادة الأقوياء الذين ساهموا فِيْ نهضة الاقتصاد البريطاني وحمايته من الأزمات التي مرت فِيْ عهد الملكة إليزابيث.

– بحسب معطيات بريطانية، تتراوح الأزمات بين 5 و 10 أزمات، أبرزها

انتهى تقنين الطعام فِيْ عام 1954 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

أزمة تأميم قناة السويس عام 1956 وتأثرت بريطانيا حيث كانت الأكثر تضررا بقرار تأميم القناة. لأنها تمتلك 45٪ من أسهم القناة، بالإضافة إلَّى أن ثلاثة أرباع النفط البريطاني كان يمر عبر القناة، وأن السفن البريطانية المستخدمة فِيْ القناة مثلت ثلث السفن العابرة.

فِيْ عام 1967 شهد عهد إليزابيث الثانية أزمة تدخل فِيْ تحديد قيمة سعر صرف العملة المحلية من خلال خفض قيمة الجنيه الإسترليني.

فِيْ السبعينيات دخلت بريطانيا أزمة النفط، مما أجبر بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على البحث عَنّْ بدائل، ثم انضمت بريطانيا إلَّى الاتحاد الأوروبي عام 1972.

فِيْ عام 1982، تسببت حرب جزر فوكلاند مع الأرجنتين فِيْ أزمة اقتصادية.

فِيْ عام 1992 أعلنت بريطانيا سحب الجنيه الإسترليني من سوق أسعار الصرف الأوروبية.

فِيْ عام 2008، تأثرت بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية، مع تأميم العديد من البنوك والبنوك البريطانية.

فِيْ عام 2016، تم التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، “بريكست”، وما تلاه على مدى سنوات من الأزمات الاقتصادية المعقدة.

فِيْ عام 2022، جاء جائحة كورونا ليضيف إلَّى مشاكل الاقتصاد البريطاني، الذي يبحث عَنّْ تعافِيْ ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كَمْا أن الأزمات الاقتصادية لم تكن معزولة عَنّْ الأزمات السياسية التي أدت إلَّى تفاقم الوضع.

لا تزال بعض مشاكل تلك الحقبة مألوفة. كان معدل التضخم عَنّْدما أصبحت إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة عَنّْد 11.2٪، وهُو اختلاف بسيط عَنّْ مستوى التضخم الذي بلغ 9.8٪ اليوم فِيْ عام 2022.

على مدار السبعين عامًا الماضية، كانت معدلات التضخم أقل بقليل من 5٪، مما جعل الأسعار أعلى بنحو 24 ضعفًا بشكل عام خلال هذه الفترة الزمنية.

كان النمو هُو الاتجاه السائد بشكل عام فِيْ عصر الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. كان جزء كبير من الزيادة فِيْ النمو مدفوعا بالازدهار فِيْ قطاع الخدمات، الذي انتعش مع انحسار التصنيع. فِيْ حين أن “الانفجار الكبير” لإلغاء الضوابط المصرفِيْة حول بريطانيا إلَّى مركز مالي عالمي، انخفضت مساهمة التصنيع فِيْ توظيف القوى العاملة إلَّى 7٪ فقط، من حوالي 30٪ فِيْ عام 1952.

لا شيء يفسر تحول بريطانيا أكثر من سوق الإسكان. ارتفع متوسط ​​سعر المنزل من أقل من 2000 جنيه إسترليني – أي ما يعادل حوالي 60 ألف جنيه إسترليني اليوم – إلَّى مستوى قياسي يبلغ 270 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لجمعية البناء الوطنية فِيْ بريطانيا. وهذا يعَنّْي أن سوق الإسكان قد تجاوز معدل التضخم ونمو الدخل بطريقة متسارعة، وفِيْ بعض السنوات حقق أصحاب المنازل ثروة أكثر مما حصلوا عليه من خلال وظائفهم. وقد أدت هذه الارتفاعات إلَّى ضغوط على الموارد المالية للأفراد الذين يشترون العقارات. تحتاج العديد من العائلات اليوم إلَّى دخلين للحصول على سكن فِيْ سوق متقلب، بينما فِيْ عام 1952، اعتمدت بشكل أساسي على الراتب الذي يقدمه الرجال.

ارتفعت نسبة ملكية المنازل خلال النصف الثاني من القرن الماضي. تسارعت وتيرة التحول خلال حقبة رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر، التي روجت لرؤيتها لـ “ديمقراطية الملكية” من خلال تشجيع مستأجري الإسكان فِيْ المجالس السكنية على شراء منازلهم فِيْ الثمانينيات. ومع ذلك، فقد انعكس الاتجاه على مدى السنوات العشرين الماضية، بسبب الارتفاع الهائل فِيْ أسعار المساكن.

لم تعد المملكة المتحدة القوة التجارية التي كانت عليها من قبل. فِيْ عام 1960، كانت تمثل حوالي 9 ٪ من صادرات البضائع فِيْ العالم. اليوم، حصتها تزيد قليلاً عَنّْ 2٪. جاء هذا التراجع فِيْ ظل التحول فِيْ عمليات التصنيع إلَّى الاقتصادات منخفضة التكلفة، مثل الصين. أيضًا، أعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فترة ضعف أخرى، حيث تعافت الصادرات البريطانية من الوباء بشكل أقل قوة، مقارنة بالدول المجاورة الأخرى.