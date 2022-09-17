خلافات بين باسم سمرة ومحمد فراج.. والأول لزميله ما بتعرف يعَنّْي إيه تمثيل

يلتقي الممثلان المصريان باسم سمرة ومحمد فراج خلال أحداث الدراما الجديدة “فِيْ بطن الحوت” التي يتم تصويرها حاليًا.

المسلسل يتكون من 15 حلقة، يعرض فِيْها محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وتأليف وإخراج أحمد فوزي صالح فِيْ رمضان المقبل، حيث يعمل مؤلف المسرحية ومخرجها على إنهاء السيناريو واختيار الفِيْلم. باقي الفنانين المشاركين فِيْ البطولة.

خلافات ومشاجرات بين محمد فراج وباسم سمرة

وعلم موقع “فوشيه” من وراء الكواليس أن العديد من الخلافات والمشاحنات حدثت بين الفنان باسم سمرة ومواطنه محمد فراج، مما أدى إلَّى توقف عملية التصوير، حيث تردد أن سمرة وجهت بعض العبارات القاسية لفراج. فِيْقول له “أنت لا تعرف معَنّْى التمثيل”.

جاء ذلك بعد أن طالب سمرة شركة الإنتاج بوضع اسمه على محمد فراج فِيْ عَنّْوان وملصق المسرحية، الأمر الذي رفضه الأخير لأنه عُرف وتعاقد على المسلسل من بطولة محمد فراج.

اتهامات باسم السمرة بحق أحمد السقا

أصبح الفنان باسم سمرة محط أنظار الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الآن، بعد تصريحاته القاسية الأخيرة لمواطنه النجم المصري أحمد السقا، خلال لقائه بالإعلامي عمرو الليثي، خلال أدائه للفنان. برنامج “واحد من الشعوب”.

ولخصت تصريحات باسم سمرة فِيْ اتهام السقا بالتلاعب فِيْ دوره فِيْ فِيْلمي “إبراهِيْم الأبيض” و “الجزيرة”، وهِيْ تصريحات تجاهلها السقا ولم يرد عليها حتى الآن، لكن صانعي أفلام عمل كسر صمته ونفى كل هذه الاتهامات.

فِيْلم عمه مع محمد عادل إمام

ويعرض حاليا فِيْ سينما باسم سمرة فِيْلم “العم” بطولة محمد إمام محمد سلام وهدى المفتي وسيد رجب ورياض الخولي ومحمد ثروت ومحمد لطفِيْ والشحات مبروك وغيرهم من الفنانين. من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداثه فِيْ إطار من الحركة والكوميديا ​​، حول سلطان الملاكَمْ والمدرب الذي يعمل مع صديقه سعيد فِيْ مركز رياضي، لذلك بالصدفة يأخذونهم إلَّى مطبعة لتزوير النقود ويتورطون فِيْ كثير من المشاكل.