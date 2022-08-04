“خلافات عَنّْيفة بين جارسيا وتاليسكا فِيْ النصر”.. حسم الجدل نهائيا

وأكدت تقارير صحفِيْة، قبل أيام، توتر العلاقة بين المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدير نادي النصر، والنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب فريق كرة القدم الأول.

تغيب تاليسكا لمدة 8 أيام كاملة عَنّْ معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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وسر تأخر النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا فِيْ الانضمام إلَّى “المعسكر العالمي” ؛ إنه ارتباطك بحفلاتك الموسيقية فِيْ بلدك.

* حَقيْقَة أن العلاقة بين غارسيا وتاليسكا متوترة فِيْ الانتصار

وبحسب ما ورد فرض جارسيا عقوبة تأديبية ضد أندرسون تاليسكا، مما أجبره على أداء تمارين إضافِيْة، على انفراد، فِيْ الساعات الأولى من كل صباح.

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لكن يبدو أن الجدل حول العلاقة المتوترة بين المدرب الفرنسي وتاليسكا انتهى تمامًا، بعد بث الفِيْديو الذي وحّدهما، خلال تدريب فريق كرة القدم الأول.

ظهر جارسيا فِيْ الفِيْديو. يقول “رائع، تاليسكا، رائع”. تقديراً لمستوى وأداء النجم البرازيلي خلال التدريبات.

وهذا الفِيْديو. ويؤكد أن العلاقة بين رودي جارسيا وأندرسون تاليسكا طبيعية جدًا، ولا ترقى إلَّى ما تم التعليق عليه فِيْ وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، خلال الفترة الماضية.