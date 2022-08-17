خلافات عَنّْيفة تضرب الاتحاد وشكاوى ضد سانتو.. “ماذا حدث”

وأشار الصحفِيْ الرياضي عبد العزيز المريسل إلَّى وجود “خلافات عَنّْيفة” داخل نادي الاتحاد قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

واستعد الاتحاد للموسم الرياضي الجديد، من خلال “تعيين” المدرب البرتغالي نونو سانتو، بالإضافة إلَّى الرباعية “المصري طارق حامد والأنجولي هِيْلدر كوستا وأحمد الشراحيلي وزكريا هُوساوي”.

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بالإضافة إلَّى هذه الاتفاقيات، تتفاوض الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الهِيْلي مع عدة جهات أجنبية ومحلية. بالعودة لمنصات التتويج، بعد غياب توبلي.

خلافات عَنّْيفة تهز نادي الاتحاد

وكتب المرسل فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” “مدرب فالنسيا جاتوزو وحارس المرمى مامارداشفِيْلي أحاط برأسه رغم الأعداد الكبيرة التي حققها مع الفريق”.

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وأضاف الكاتب الرياضي “جاتوزو بدأ فِيْ الدخول فِيْ مواجهة كبيرة، ليس فقط مع حارس المرمى، ولكن مع العديد من اللاعبين، مما جعلهم يشكون من معاملته لمسؤولي النادي”.

وربطت شريحة كبيرة من الجماهِيْر تغريدة عبدالعزيز المريسل ونادي الاتحاد ومدربه سانتو، خاصة وأن الصحفِيْ الرياضي الكبير دائمًا ما يقارن العميد بفالنسيا للفريق الإسباني.

وكانت هناك أنباء سابقة … بمجرد أن استأجر الاتحاد المدرب البرتغالي، طلب الأخير “الاستغناء” عَنّْ البرازيلي مارسيلو جروهِيْ ؛ عدم القدرة على اللعب بالقدم ؛ الذي يبدو أنه يخلق اختلافات بينهما.