“خلافات وتسريبات”.. تصريحات نارية من تركي الفِيْصل بشأن مجلس الأهلي

علق الأمير تركي العبد الله الفِيْصل العضو الذهبي للنادي الأهلي، على أزمة مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفِيْعي بشأن المخالفات التي رصدتها الجمعية العامة غير العادية.

انعقد اجتماع الجمعية العمومية “غير العادي” للأهلي ليلة الاثنين الماضي. للحديث عَنّْ عدة ملفات ساخنة، بعد هبوط فريق كرة القدم الأول، إلَّى الدوري الأصفر.

وفِيْ حديثه لصحيفة “عكاظ” أكد الفِيْصل أنه لن يسمح لأي أهلاوي بالإساءة إلَّى وزارة الرياضة مشيرا إلَّى أنه جلس مع ماجد النفِيْعي رئيس النادي قبل بدء الجمعية العمومية. . ، وتحدث معه عَنّْ تفاصيل التفاصيل، مشيرا إلَّى أنه وعد بتصحيح جميع الأخطاء.

وأضاف “مغادرة ماجد النفِيْعي أو استمراره أمر يتعلق بالأنظمة والقوانين التي تعرض على الجمعية العمومية ومن ثم رفعها إلَّى وزارة الرياضة”.

وتابع العضو الذهبي فِيْ الأهلي حديثه “ما حدث بعد انتهاء الجمعية العمومية من تسريبات وتصريحات لا يليق على الإطلاق بالأهلي، ويجب انتخاب متحدث رسمي باسم الاتحاد بدلاً من ترك الميدان”. مفتوحة للجميع.”

وبخصوص إمكانية عودة الأهلي للدوري المحترف فِيْ الموسم الجديد، أكد الفِيْصل أن الأمر متروك طالما يتحد الجميع حول هذا الهدف.