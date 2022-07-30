خلاف بين البنك المركزي والشركات فِيْ تركيا حول قواعد جديدة للقروض

ظهر خلاف واضح بين جمعية تجارية تركية كبيرة والبنك المركزي، بشأن اللوائح الأخيرة التي تنظم منح القروض، حيث قال رئيس غرفة صناعة اسطنبول إن الإجراءات الجديدة تخلق مشاكل “مستعصية”.

اتخذت السلطات التركية، بما فِيْ ذلك البنك المركزي وهِيْئة التنظيم والرقابة المصرفِيْة، خطوات للحد من منح القروض للشركات باستثناء الشركات المصدرة كجزء من خطة اقتصادية تسعى إلَّى قلب الاقتصاد.

وكانت غرفة صناعة اسطنبول قد اشتكت فِيْ وقت سابق من أن اللوائح الجديدة قد فرضت قيودًا على الشركات التي تسعى للحصول على تمويل مصرفِيْ. لكن هذا الأسبوع، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عَنّْ أشخاص مطلعين على الخطط أن أنقرة ستمضي قدماً فِيْ سياساتها.

وجدد الرئيس أردال بهاجوان، متحدثا فِيْ تجمع بمقر الغرفة، انتقاده للإجراءات الجديدة، قائلا إنها تضر الشركات.

وقال للجمهُور، ومن بينهم محافظ البنك المركزي شهاب كوجي أوغلو، إن “رفض بنك الاستيراد والتصدير التركي منح القروض وخطوات هِيْئة التنظيم والرقابة المصرفِيْة للحد من منح القروض بالليرة وفقًا للأصول الأجنبية للشركات تؤثر سلباً على الأعمال”.

لكن Koccioglu، مخاطبًا نفس الحشد بعد Bahçoğan، قال إن لوائح البنك المركزي تخلق ظروفًا مواتية للمصدرين لزيادة الإنتاج.

وأضاف “نركز على تحقيق أكثر النتائج فاعلية لاقتصاد بلادنا من خلال سياسات الائتمان التي من شأنها أن تدعم تحقيق فائض فِيْ الحساب الجاري”.

فِيْ وقت لاحق، قال Koccioglu إنه لا يفهم سبب شكوى الشركات من الصعوبات فِيْ الحصول على تمويل بشروط ميسرة. وقال إن الشركات لديها “هُوس بالنقد الأجنبي” واتهم بعضها باستخدام القروض لشراء العملات الأجنبية.