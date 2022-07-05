خلاف بين شريف منير وابنته أسماء.. وإلغاء المتابعة الخطوة الأولى

واندلعت الخلافات من جديد بين الفنان المصري شريف منير وابنته الإعلامية أسماء، رغم عودة علاقتهما إلَّى المسار الصحيح العام الماضي.

قامت شريف منير مؤخرًا بإلغاء متابعة ابنتها على Instagram وردّت أسماء بنفس الخطوة بإلغاء متابعتها ؛ صدم هذا رواد وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الثنائي تصالحا وديًا بعد نزاع بينهما العام الماضي.

وأشار موقع إخباري إلَّى أن سبب الخلاف يعود إلَّى استياء شريف منير من بعض تصرفات ابنته الأخيرة، حيث يرفض نشر تفاصيل عَنّْ حياتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وينتقد ملابسها المليئة بالحيوية.

وبالعودة إلَّى نزاعهما السابق، تصالح منير مع ابنته بنشر مقطع فِيْديو ضم صورهما معًا، مصحوبة بأغنية “أحلى بانوت” لمدحت صالح وعفاف راضي، عبر حسابه على إنستجرام، مع تعليق “أنا أنا. بداية هذا الكليب لصالح أسماء وابنتي وحبيبي لأنني كنت أزعجها أغضب مني يا أسماء كنت متعبة جدًا.

وكدليل على انتهاء الخلاف، أعادت أسماء نشر الفِيْديو على صفحتها بتعليق “هذه تقريبًا علاقتي بوالدي نقر ونقير. والداي طوروس وأنا برج الحمل. كلاهما جيد لكن لكن حار ومتسرع، أريد أن أخبرك عَنّْ موقف مهم للغاية أثر علي “.

وأضافت أسماء أن خطوة والدها علمتها دروسًا كثيرة فِيْ الاعتذار والكبرياء، خاصة أنه تصالح معها أمام الجميع بعد خلاف بينهم وحزنها سوء تفاهم. وأضاف “بالطبع كنت طائرة بهجة وفِيْ البداية نسيت أنني كنت منزعجًا لأنها كانت حركة رائعة الجمال والحنان واللطف، كَمْا علمتني كثيرًا وهذا ما جعلني أتحدث. ” الموضوع.”

وتابع “أولاً علمت أن الاعتذار قديم جدًا، والفخر الذي يجعل الشخص يعتقد أنه إذا لم يعتذر، فهذا مجرد كلام فارغ. أيها الناس، لا يمكن أن نخطئ”.

وأضاف مشيدًا بصفات والده “أبي جريء وصادق، والقلب على لسانه، وأحترمه وأحبه وأتعلم منه كل يوم. إنها تصنع معادلة صعبة وخطيرة حقًا. هذا مزيج بين صديقي ووالدي يعَنّْي الضحك والغريب واقول له كل شئ ماعدا وقت الجد العسكري واقف امام الضابط.

وبعثت أسماء برسالة إلَّى والدها لتختتم بالقول “حفظنا الله من العين الشريرة وباركني فِيْه وفِيْ عمره. كل يوم أتعلم منه وأنا أحسن وأفتخر بأنه أبي من أجل مدى الحياة “.

من ناحية أخرى، كشفت أسماء شريف منير، صحة الخبر المتداول عَنّْ عودتها مع زوجها الأول محمود السكري، ووالد ابنتها لارا، بعد أن نشرت سلسلة من الصور على حسابها الشخصي على إنستجرام.، الأمر الذي أثار الجدل على الشبكات الاجتماعية.

نفت أسماء عودتها مع زوجها السابق، وأشارت إلَّى أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فِيْها صورًا لزوجها الأول وابنتها، وأن علاقتها بزوجها السابق طيبة، وكل واحد يحترم الآخر. وأن تنضم إليه مع ابنته فِيْ جميع مناسباتها الخاصة، سواء كان ذلك فِيْ بداية الموسم الدراسي، أو فِيْ رحلاتها المدرسية، وكذلك فِيْ مسابقاتها الرياضية، وهذا ما تفعله لابنتها حتى تكون هِيْ. غير متأثر نفسيا بغياب والدها.