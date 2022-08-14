خلاف روجينا يعود للواجهة.. وصاحبة “يعَنّْي إيه إسكتي انتي” تكشف الكواليس

تصدرت النجمة المصرية روجينا الصيحة فِيْ الأيام الأخيرة من خلال مقطع فِيْديو مجزأ من إحدى حلقات “حيلهم بينهما .. السلام جيد” الذي يتضمن نزاعًا عائليًا، ويصل الفنان كَمْقدم لبرنامج. برنامج مصالحة بين صاحبي الخلاف، فِيْ إطار كوميدي ساخر.

مقطع “روجينا” الشهِيْر، الذي عُرض لأول مرة عام 2012، استخدمه العديد من المعجبين عبر تطبيق “تيك توك”، منهم الفنانة المصرية منة عرفة، والإعلامية المصرية أصالة كامل، وغيرهم الكثير.

استطاع بعض صانعي المحتوى فِيْ مصر استخدام مقطع “روجينا” من برنامج “حيلهم بينهم” بعد عبارة “أعَنّْي ماذا تقصد” لقد تمكنت من تقديم الحوار الكامل خلال الفِيْديو.

أما الصحفِيْ المصري، معاذ ياسين، فقد أبدى استعداده للتفاعل مع “التيار” بطريقته الخاصة وعرض كل الحوار باللغة العربية الفصحى بطريقة ساخرة.

من جهتها كشفت ريم حسن، صاحبة الترند “يعَنّْي ماذا تقصد”، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، عَنّْ كواليس الحلقة وكَيْفَ شاركت فِيْ البرنامج الذي جعلها مشهُورة. بعد 10 سنوات من بثه على القنوات المصرية.

وأكدت ريم حسن أنها فوجئت بانتشار الفِيْديو على نطاق واسع، على الرغم من مرور 10 سنوات على بث الحلقة التي عرضت لأول مرة عام 2012، قائلة فِيْ تصريحات صحفِيْة “مستحيل، هذه صدمة حقيقية. . المعهد المسرحي الأول، وذهبت مع صديقي لتجربة الأداء، لكنهم طلبوا مني الحضور معَنّْا، وقررت الدخول فِيْ فريق التمثيل أثناء وجودي هناك “.

وأوضحت الممثلة المصرية أنها درست التمثيل مع الفنان شريف باهر مقدم برنامج مقالب، ورشحها للعب الدور فِيْ أحداث المزحة، وكانت مع الفنانة المصرية أمل أبو رجيلة التي لعبت الدور. من والدته فِيْ برنامج “حيلهم بينهم .. السلام طيب”.

وحول كواليس الحلقة التي جمعتها مع روجينا، أشارت ريم حسن إلَّى أنها استطاعت استفزاز الفنانة روجينا بمساعدة الفنانة أمل أبو رجيلة، وقالت “تمكنا من إخافة روجينا، وهذا هُو وأوضح فِيْ مقطع الحلقة الشهِيْر، لكنها ليست الفنانة الأولى، حيث أصبحت مي سليم تهتم بالبكاء خلال الحلقة ؛ لأنها متوترة جدا مني وبشأن الممثلة الصديقة “.