خلاف علني بين زوجة شريف منير وابنتيهما فريدة وكاميليا.. والفنان يرفض التعليق

يبدو أن أسرة الفنان المصري شريف منير لا تمر بأيامها السعيدة فِيْ ظل الخلاف بين زوجته لورا عماد وابنتيهما فريدة وكاميليا عبر “السوشيال ميديا” وسط الأخبار. عَنّْ زواج الزوجين. انفصال.

بالتفصيل بدأت القِصَّة برسالة عتاب واسعة نشرتها لورا عماد عبر حسابها على تطبيق انستجرام، كشفت فِيْها أن ابنتيها قررتا الابتعاد عَنّْها بعد كل التضحيات التي قدمتها لهما، ورفقتها. نفسها إلَّى مقطع فِيْديو لزوجها فِيْ مطعم.

كتبت لورا “رسالة إلَّى ابنتيّ فريدة وكاميليا”. منذ أن قررت البقاء فِيْ حياتي بعد أن أعطيتك حياتي وصحتي وحبي واهتمامك، وضحيت بالكثير من أجلك! وكل مدارسك، مع معلميك، وأطبائك، وأصدقائك، وأمهات أصدقائك، تشهد بأنني كنت أماً عاملة.

وأضافت “مبروك على أسرتك الجديدة، سأخبرك بشيء واحد! من لا خير فِيْ أمه، لا خير فِيْ أحد! أتمنى لك كل التوفِيْق والعافِيْة، وفقك الله فِيْ يوم من الأيام!” لكن ربنا حاضر وهُو عظيم وقادر على فعل ما جعلك هكذا، فِيْ يوم من الأيام سيردها إليك! يا أمي لورا، ربما تكون قد نسيت اسمي “.

ردت فريدة وكاميليا على رسالة والدتهما، حيث علقت الأولى “لماذا تفعل هذا لماذا تجعلنا نبدو هكذا أمام الناس” ردت والدته “إنك تقتلني كل يوم وأنت تعرف ذلك جيدًا.

من جهتها، نفت كاميليا ما قالته والدتها فِيْ خطاب التوبيخ، حيث علقت على الرسالة قائلة “لسنا بعيدين عَنّْك، وبعيدًا عَنّْ ذلك، كنت لا أزال معكَمْ بالأمس، وقد فعلت ذلك. ” لا أعلم بماذا كنت تفكر فِيْ هذا، فقالت والدتها “أنت تعلم جيدًا أنني أفتقدك”. واهرب مني ربنا حاضر ويهديك من الزنا الذي عليك.

فِيْ غضون ذلك، رفض الفنان المصري شريف منير التعليق على ما حدث بين زوجته وابنتيه عبر “مواقع التواصل الاجتماعي”، كَمْا رفض الكشف عما إذا كانا قد انفصلا عَنّْ لورا عماد، وهُو ما تسبب فِيْ الأزمة، مؤكدا فِيْ تصريحات لمحلية. وسائل الإعلام، “هذه أمور عائلية. لن أتحدث عَنّْ ذلك.