خلال أسبوع.. ضبط 10401 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملات الميدانية المشتركة لرصد وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي نفذت في جميع مناطق المملكة، للفترة من 8/12/1444 هـ الموافق 7/7/2022 م وحتى 12 /. / 14/1444 هـ الموافق 13/7/2022 م وذلك للنتائج التالية

أولاً بلغ إجمالي عدد المخالفين الذين ضبطوا في حملات ميدانية أمنية مشتركة في جميع مناطق المملكة (10401) مخالفاً، منهم (6786) مخالفاً لنظام الإقامة، و (2444) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و (1171) مخالفاً لنظام أمن الحدود. نظام العمل.

ثانياً بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة (203) أشخاص منهم (31٪) يمنيون و (57٪) إثيوبيون و (12٪) من دول أخرى. . الجنسيات، وتم اعتقال (48) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود خارج المملكة بشكل غير نظامي.

ثالثاً ضبط (8) متورط في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً بلغ مجموع الخاضعين حالياً لإجراءات تطبيق الأنظمة (64.093) مخالفاً، منهم (60.483) رجلاً، و (3610) امرأة.

خامساً تم إحالة (51721) مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وتم إحالة (3606) مخالفاً لاستكمال حجز سفرهم، وترحيل (10561) مخالفاً.

أكدت وزارة الداخلية، أن كل من سهل دخول المملكة لمخالفي نظام أمن الحدود، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو الخدمة، يتعرض لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة للإيواء وكذلك التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة من الجرائم الرئيسية التي يستدعي الاعتقال، وانتهاك الشرف والأمانة، والحث على الإبلاغ عن أي حالة اغتصاب للرقم (911) في منطقتي مكة والرياض، و (999) و (996) في باقي مناطق المملكة.