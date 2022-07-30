خلال أسبوع.. ضبط 12632 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملات الميدانية المشتركة لرصد وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي نفذت في جميع مناطق المملكة، للفترة من 22/12/1444 هـ الموافق 21/7 م 2022 م إلى 12 م. / 28/1444 هـ الموافق 27/7/2022 م، وذلك للنتائج التالية

اعتقال العديد من المجرمين

أولاً بلغ إجمالي عدد المخالفين الذين ضبطوا في حملات ميدانية أمنية مشتركة في جميع مناطق المملكة (12632) مخالفاً، منهم (7401) إقامة مخالفة، و (3412) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و (1819) مخالفاً للنظام. نظام العمل.

ثانياً بلغ إجمالي الذين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة (233) شخصاً، منهم (40٪) يمنيون، و (49٪) إثيوبيون، و (11٪) جنسيات أخرى، و (35). ) تم القبض على أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود خارج المملكة بشكل غير نظامي.

ثالثاً تم حجز (11) متورطاً في نقل وإقامة وتشغيل مخالفي الإقامة والعمل وأنظمة أمن الحدود والتستر.

رابعاً بلغ مجموع الخاضعين لإجراءات تطبيق الأنظمة حالياً (57102) مخالفاً منهم (53952) من الرجال و (3.150) من الإناث.

خامساً تم إحالة (45409) مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وتم إحالة (3399) مخالفاً لإتمام حجز سفرهم، وترحيل (11.595) مخالفاً.

تفاصيل العقوبة

أكدت وزارة الداخلية، أن كل من سهل دخول المملكة لمخالفي نظام أمن الحدود، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو الخدمة، يتعرض لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة للإيواء وكذلك التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة من الجرائم الرئيسية التي يستدعي الاعتقال، وانتهاك الشرف والأمانة، والحث على الإبلاغ عن أي حالة اغتصاب للرقم (911) في منطقتي مكة والرياض، و (999) و (996) في باقي مناطق المملكة.