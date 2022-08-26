خلال أيام.. مقتل مواطنَين سعوديَين في تونس والمغرب وتحرك عاجل من السفارتين

حادثان انفصلا قبل أيام قليلة، قتل مواطنان سعوديان في دول المغرب العربي وتحديداً في تونس والمغرب.

وأسفرت الحادثة الأولى عن وفاة مواطن سعودي في تونس، بعد أن طعنه صهره في مدينة بنزرت التونسية.

وعلى وجه السرعة، ردت السفارة التونسية على الحادث، حيث كشفت في بيان لها تفاصيل مقتل مواطن سعودي أثناء تواجده في مدينة بنزرت، مؤكدة أنها تابعت تفاصيل الحادث المأساوي منذ وقوعه. . .

قتل مواطن في تونس

وأشارت السفارة إلى أن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، وأن القضية قيد النظر أمام المحاكم التونسية.

وذكرت السفارة أنها تتابع باهتمام كبير مع الجهات المختصة سير القضية قيد النظر في القضاء، وأنها تثق تماما بعدالة القضاء التونسي.

السفارة إجراءات عاجلة

وأشارت السفارة إلى أنها استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المملكة.

ووقعت الجريمة في 10 أغسطس / آب، عندما اغتال تونسي مواطناً سعودياً أمام المارة، بحسب “الإعلام التونسي”.

قتل مواطن في المغرب

قبل ساعات، علقت سفارة المملكة في المغرب على مقتل مواطن بعد تعرضه لهجوم من قبل حراس الفندق الذي كان يقيم فيه بالمغرب.

وقال إنه يتابع باهتمام كبير مع السلطات المغربية المختصة وقائع واقعة تعرض فيها مواطن بالدار البيضاء للاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى وفاته.

بلاغ عاجل من السفارة

وأضافت السفارة أن سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المغربية الشقيقة تلقت أنباء من الجهات المغربية المختصة عن تعرض مواطن سعودي لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص أدى إلى وفاته، بعد شجار بينهما، في حين أن مواطن سعودي كان في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأضافت السفارة في بيانها أنه نظرا لاهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بالمواطنين في الخارج، تود السفارة أن توضح أنها تابعت تفاصيل الحادث المأساوي منذ وقوعه مع المختص. سلطات. السلطات المغربية، فقد تبين أن القتيل قُتل على يد مجموعة من حراس الأمن الذين عملوا في الفندق الذي يقيم فيه مواطن سعودي بالدار البيضاء.

وهذه القضية هي قيد التحقيق

وأكدت السفارة أن القضية ما زالت قيد التحقيق من قبل النيابة المغربية، عقب القبض على المعتدين لاستكمال التحقيق، مؤكدة أنها تتابع مجريات القضية مع الجهات المغربية المختصة باهتمام كبير، وأنها قامت بذلك. الثقة الكاملة بالعدالة المغربية.

وأشارت السفارة إلى أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المغربية المختصة لنقل جثمان المتوفى – رحمه الله – إلى المملكة بعد القيام بالإجراءات اللازمة.